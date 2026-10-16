Carta di Solfagnano, due anni dopo: la disabilità al centro e l’appello di Locatelli

A due anni esatti dalla firma della Carta di Solfagnano — il documento finale sottoscritto il 16 ottobre 2024 al termine del primo G7 della storia interamente dedicato ai temi dell’Inclusione e della Disabilità — la riforma italiana sulla disabilità si conferma un cantiere aperto, concreto e proiettato verso il futuro. L’anniversario è stato celebrato nel corso di una seduta speciale dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), moderata dal direttore del Corriere dell’Umbria e delle testate del Gruppo Corriere, Sergio Casagrande. L’incontro ha rappresentato un’occasione centrale per tracciare un bilancio del percorso normativo avviato, fare il punto sui servizi territoriali e rilanciare le sfide dell’accessibilità, della vita indipendente e della protezione nelle emergenze.

Locatelli: “La strada è tracciata, ma la battaglia internazionale continua”

Ad aprire i lavori è stata il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha riaffermato il valore politico e sociale della Carta come pietra miliare per la trasformazione dei diritti in azioni concrete: “La Carta di Solfagnano ha segnato un passaggio importante nel percorso di attenzione e impegno sui diritti delle persone con disabilità, rafforzando il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e società civile, in Italia e a livello internazionale. In questi due anni abbiamo lavorato per mettere al centro la persona, i suoi talenti e il suo diritto di partecipare plenamente alla vita delle nostre comunità. La strada è tracciata e non si torna indietro”. Il Ministro ha poi posto l’accento sulle criticità ancora aperte, in particolare sul rinnovamento dei servizi e sul contesto geopolitico globale: “Sono orgogliosa che l’Italia abbia creduto nel G7 Inclusione e Disabilità, portando tutti i Paesi a condividere un impegno concreto. Mi rammarica però che questo percorso non abbia ancora trovato continuità in tutti gli altri Stati. Portare la disabilità tra le priorità internazionali significa riconoscere che questi diritti devono stare al centro delle agende politiche. È una battaglia che non intendo abbandonare”. L’importanza dell’inclusione è stata sottolineata nei saluti introduttivi da Antonio Caponetto (Capo di Gabinetto del Ministro), da Serafino Corti (Coordinatore del Comitato tecnico scientifico dell’OND) e da Vincenzo Falabella (Presidente FISH), affiancati dai videomessaggi dei ministri esteri Kerstin Griese (Germania), Patty Hajdu (Canada), Stephen Timms (Regno Unito) e del presidente dell’International Disability Alliance (IDA), Nawaf Kabbara.

Il valore del linguaggio, del lavoro e dello sport

Il dibattito ha toccato i nodi cruciali del cambiamento culturale e sociale necessario per rendere effettiva la parità di diritti. Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, ha richiamato l’attenzione sull’evoluzione del linguaggio e sulla centralità della persona: “Siamo passati da “handicappati” a “diversamente abili”, fino alla centralità della “persona con disabilità”. Vedere un G7 orientato alla disabilità è stato un atto quasi rivoluzionario, paragonabile alle Convenzioni di Ginevra. Inserire le persone nei loro contesti e garantire loro la bellezza è un diritto essenziale”. Don Andrea Bonsignori (Presidente dell’impresa sociale BreakCotto), l’esperto Dino Angelaccio e Alessandro Palazzotti (Vicepresidente vicario e Direttore nazionale di Special Olympics Italia) si sono confrontati su lavoro, accessibilità e sport, rimarcando come tirocini, borse di studio e pratiche sportive unificate siano strumenti indispensabili per trasformare le idee in risorse e autonomia. Giorgio Barchiesi (“Chef Giorgione”) ha ricordato l’esperienza gastronomica inclusiva vissuta al Castello di Solfagnano, evidenziando la forza dei media e dei format TV nell’abbattere i tabù e sostenere le famiglie. Uno spazio speciale è stato dedicato proprio alla sede storica del vertice, il Castello di Solfagnano, con la testimonianza di Francesca e Paola Colaiacovo, proprietarie della struttura insieme alla famiglia.

Emergenze, territori e il ‘Progetto di vita’

Il legame tra riforme nazionali e attuazione territoriale è stato declinato dalle rappresentanti delle istituzioni umbre — Maria Grazia Proietti (Consigliere Regione Umbria), Donatella Tesei (già Presidente della Regione Umbria nel 2024 e oggi consigliere regionale) e Paola Fioroni (già alla guida dell’Osservatorio regionale) — che hanno ricordato la continuità dell’impegno locale attraverso piani integrati come Umbria per tutti per dare piena fattibilità al “Progetto di vita” di ciascuna persona.

Sicurezza e infrastrutture sociali

Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha affrontato il tema della tutela nelle grandi emergenze: “Una persona con disabilità ha esigenze specifiche che nelle emergenze vengono amplificate. Occorre superare le barriere burocratiche e la riservatezza eccessiva: i sistemi di soccorso devono conoscere in anticipo le necessità delle persone per garantire interventi tempestivi”. Francesca Di Maolo, Presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, ha portato la voce delle famiglie con disabilità gravissime, denunciando la frammentazione del sistema socio-sanitario e la solitudine dei caregiver, sollecitando un superamento dei modelli assistenziali divisi per singole patologie.

Lo spirito francescano e la solidarietà internazionale

L’eredità di Solfagnano si intreccia fortemente con il messaggio di San Francesco d’Assisi e la dimensione spirituale. Suor Veronica Donatello (Responsabile del Servizio CEI per la pastorale delle persone con disabilità) ha ricordato il valore dell’udienza con il Papa concessa ai partecipanti del G7: “Includere significa dare la possibilità reale di decidere e partecipare attivamente. Come ci ricorda il Santo Padre, siamo chiamati a costruire insieme”. Fra Giulio Cesareo (Direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi) ha definito il G7 un unicum che dimostra l’attualità di San Francesco come ispiratore di alleanze tra passato, presente e futuro per riscoprire la dignità umana. A chiusura dei lavori, il Ministro Locatelli e Antonella Nicotra (Capo Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità) hanno presentato il progetto internazionale “Il laboratorio dei talenti”, attualmente in fase di realizzazione in Kenya per l’inclusione lavorativa e sociale attraverso la produzione di Tau francescani. L’iniziativa è stata accompagnata dal videomessaggio di Davide Rondoni, Presidente del Comitato nazionale per l’VIII Centenario della morte di San Francesco. Infine, la seduta dell’Osservatorio ha visto la presentazione delle attività del Fondo FON.TE, illustrate dal Presidente Maurizio Grifoni, e dei progetti della Fondazione Earth Day Italia per il “Villaggio per la terra”, esposti da Giuliano Giulianini, a riprova di un impegno corale che unisce previdenza, ambiente e inclusione sociale.