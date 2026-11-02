Italia

Caro-vita: oltre nove italiani su dieci hanno ridotto i consumi

Confesercenti lancia l’allarme: la stretta dell'inflazione sta spingendo le famiglie italiane verso nuove strategie di risparmio, facendo ridurre i consumi

Di redazione
Foto di Berke Citak su Unsplash

Confesercenti ha sottolineato che, il continuo aumento del costo della vita sta modificando profondamente le abitudini d’acquisto degli italiani, costringendo la grande maggioranza della popolazione a rivedere le proprie priorità di spesa. Di fronte ai rincari che pesano pesantemente su beni di prima necessità, energia e carburanti, le famiglie rispondono tagliando i consumi non essenziali e adottando strategie mirate per far quadrare i conti.

I tentativi risparmio e il calo dei consumi

Il caro-vita modifica le abitudini di acquisto degli italiani: oltre nove su dieci hanno ridotto i consumi o adottato strategie di risparmio per fronteggiare i rincari di alimentari, energia e carburanti, e intendono continuare a farlo. Una tendenza che rischia di tradursi in 1,4 miliardi di euro di consumi in meno nel trimestre in corso”. La stima è di Confesercenti, sulla base di un sondaggio con Ipsos su come gli italiani stanno reagendo alla minore capacità di spesa: “Il 53% prevede risparmi sulla ristorazione, il 44% sulle consumazioni al bar e il 41% sulle vacanze. Cresce la ricerca di sconti e il ricorso all’usato”.

L’allarme di Confesercenti sulle imprese e la filiera del commercio

“Il cambiamento delle abitudini di spesa delle famiglie conferma quanto sia urgente difendere il potere d’acquisto e sostenere i consumi”, avverte il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi: “I rincari degli energetici e le tensioni sugli alimentari assorbono sempre più spazio nei bilanci familiari: ogni euro in più destinato alle bollette e alle spese fisse è un euro in meno disponibile per gli altri acquisti. Le rinunce e i rinvii che emergono dall’indagine si traducono in minori opportunità di lavoro anche per le imprese del commercio, della ristorazione e del turismo di prossimità, che allo stesso tempo si trovano a fronteggiare crescenti costi a causa del caro-energia”.

Le richieste al Governo

“Accogliamo con favore gli interventi della manovra sull’Irpef e sulla tassazione degli aumenti contrattuali, che aiutano a sostenere i redditi. Ora – indica ancora Gronchi – serve un decreto bollette capace di alleggerire rapidamente e sostanzialmente i costi di gas ed elettricità per famiglie e imprese. Occorre evitare che i rincari assorbano i benefici delle misure fiscali: restituire capacità di spesa alle famiglie è essenziale per far ripartire la domanda interna e dare prospettive di crescita alle nostre attività”.

Fonte Ansa

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