Di fronte a un carrello della spesa sempre più oneroso, cresce in Italia il numero di chi fatica a garantirsi un pasto quotidiano. In questo scenario di fragilità economica e sociale si inserisce Operazione Pane, la campagna di solidarietà promossa dall’Antoniano per sostenere venti mense francescane sul territorio nazionale e cinque nel mondo. Un’iniziativa che non si limita a offrire un supporto alimentare immediato, ma costruisce percorsi di ascolto, inclusione e autonomia per restituire dignità alle persone.

Il dato

In quattro anni, tra l’ottobre 2021 e lo stesso mese del 2025, il costo dei beni alimentari in Italia è aumentato quasi del 25%, mentre nel 2025 il 29% delle famiglie italiane ha dichiarato di avere ridotto la spesa alimentare. Secondo questi dati Istat risulta dunque che mettere in tavola un pasto adeguato è una difficoltà sempre più concreta per molte famiglie e persone sole. In questo contesto continua l’impegno di Operazione Pane, la campagna di solidarietà promossa dall’ Antoniano per raccogliere fondi a sostegno di una rete che oggi conta 20 realtà francescane in Italia e 5 nel mondo che garantiscono sostegno alimentare alle persone e alle famiglie in difficoltà, affiancando spesso alla distribuzione di cibo anche altre forme di aiuto.

I pasti distribuiti

Quest’anno le realtà italiane di Operazione Pane hanno distribuito in media 2.250 pasti al giorno (+4% rispetto al 2025), per un totale di 57.590 pasti al mese e un valore economico di 425.480 euro mensili. Distribuiti inoltre una media di 2.201 pacchi alimentari al mese, il 23,5% in più rispetto al 2025. “Il cibo è la prima porta d’accesso in un percorso che è fatto di vicinanza e ascolto. Un pasto o un pacco alimentare da soli compensano un bisogno immediato, ma non trasformano le cause profonde della povertà, come l’aumento degli affitti o il lavoro precario – spiega Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano – Siamo di fronte a una povertà multidimensionale in cui l’isolamento, il disagio psichico e l’impatto dei conflitti bellici e del cambiamento climatico sui più fragili richiedono risposte integrate per restituire dignità e autonomia alle persone. Serve un grande lavoro di rete con gli altri attori del terzo settore, che come noi si impegnano a contrastare il fenomeno della povertà, e con le istituzioni, che dovrebbero mettere in atto scelte coraggiose per permettere a chi vive in fragilità di lasciarsi alle spalle incertezze e precarietà”.

Fonte Ansa