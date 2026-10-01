Caro carburanti: le conseguenze nel settore della pesca

Il caro carburante torna a mettere sotto pressione la pesca italiana. Il tetto massimo al prezzo dei carburanti introdotto da Eni sulla rete stradale non si applica infatti nei porti, lasciando esposti motopescherecci e imbarcazioni professionali ai rincari del gasolio in banchina. Tra aumenti fino al 200%, consumi elevati e uscite ridotte per contenere le spese, le marinerie affrontano una fase di forte difficoltà, mentre Confcooperative segnala l’impatto particolarmente pesante sui bilanci delle imprese dello strascico.

Il gasolio resta fuori dal tetto

Il tetto massimo al prezzo dei carburanti introdotto da Eni sulla rete stradale non trova applicazione nei porti dove si riforniscono motopescherecci e imbarcazioni professionali. La flotta della pesca resta quindi esposta ai rincari del gasolio in banchina. Lo fa sapere all’ANSA Paolo Tiozzo, vicepresidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca. Il prezzo per la pesca oscilla tra 1,30 e 1,70 euro al litro, picco registrato a Lavagna, in Liguria; rispetto ai livelli precedenti gli aumenti sono in alcuni casi del 200%.

L’impatto sui bilanci della pesca

Confcooperative calcola che l’impatto sui bilanci è particolarmente pesante per lo strascico. Un peschereccio medio da 350 kW, con circa 140 giornate di attività e 15 ore di lavoro al giorno, può consumare fino a 180mila litri di gasolio l’anno, pari a 45mila euro di più l’anno. Il carburante, che negli anni 2000 rappresentava il 20-30% dei costi di esercizio, è arrivato a incidere oltre il 60%. La pressione sui costi può determinare una contrazione del profitto lordo del 25-30%.

Proteste e lavoro ridotto nelle marinerie

E il malessere cresce nelle marinerie, tra proteste spontanee al Sud, in particolare in Calabria e Sicilia. Nel resto d’Italia, in molti porti si lavora a scartamento ridotto per contenere i consumi. L’impatto economico del caro carburante si riduce temporaneamente grazie al fermo pesca, attivo da oggi nel Tirreno (Lazio, Toscana, Liguria, Campania, Calabria, Sardegna e parte della Sicilia) e in alcune aree della Puglia.

Uscite in mare condizionate dal caro gasolio

Nell’Adriatico, invece, dove le attività sono riprese da poco, le marinerie devono pianificare le uscite in mare per contenere i costi dell’energia. I pescatori consultano costantemente le app meteo prima di uscire per valutare condizioni el mare, consumi e costi. Con mare mosso, infatti, il fabbisogno di carburante aumenta e l’uscita rischia di diventare antieconomica, soprattutto con il prezzo del gasolio da pesca prossimo o superiore a 1 euro al litro. A Viareggio, ad esempio, le sorelle Malfatti, alla guida dell’organizzazione di produttori locale e della cooperativa di rifornimento carburanti, conferma questa tendenza: si pesca meno, sempre più vicino alla costa, monitorando il meteo. Una situazione che manda in sofferenza anche le cooperative di conferimento che gestiscono il prodotto.

Fonte Ansa