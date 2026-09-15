Caro carburante: i prezzi di benzina e diesel aumentano ancora

Nuovi aumenti per i prezzi dei carburanti in Italia, con benzina e gasolio che registrano ulteriori rincari rispetto alle rilevazioni del giorno precedente. Il rialzo interessa sia la rete stradale nazionale sia quella autostradale, dove il costo del diesel supera ormai la soglia dei 2,30 euro al litro. I dati aggiornati al 15 settembre 2026 sono stati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti.

I prezzi

Nuovi rialzi per il prezzo medio dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi martedì 15 settembre 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,120 euro al per la benzina (era 2,107 ieri) e 2,231 euro al litro per il gasolio (da 2,216 di ieri). Sulla rete autostradale il diesel sfonda quota 2,3 euro: il prezzo medio self è di 2,212 euro al litro per la benzina (da 2,198 di ieri) e 2,313 euro al litro per il gasolio (2,293 ieri).

Fonte Ansa