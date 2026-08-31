Caro alimentari: aumenta il costo per la spesa quotidiana degli italiani

Fare la spesa in Italia costa sempre di più. Tra il 2021 e il 2026 il prezzo del carrello è aumentato del 29,5%, ben oltre l’inflazione generale registrata nello stesso periodo, pari al 21%. A pesare maggiormente sono alcuni prodotti di uso quotidiano, con rincari particolarmente marcati per caffè, olio extravergine e ortaggi. Secondo l’indagine del Sole 24 Ore, anche pomodori, patate e melanzane hanno registrato aumenti superiori al 40%, rendendo più costosa la spesa delle famiglie.

L’indagine

Il carrello della spesa in Italia in cinque anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a quello dell’inflazione registrata nello stesso periodo (21%) con picchi per i prezzi degli ortaggi (+39% per quelli più usati in cucina), del caffè (+51%) e dell’olio extravergine (+47%). È quanto emerge da un’indagine del Sole24ore secondo la quale per i pomodori, uno dei prodotti più utilizzati, si spende il 45% in più, per le patate il 44% e per le melanzane il 41%. Il paniere del Sole24ore si limita a 31 prodotti indicativi della spesa settimanale di una coppia con un figlio.

Gli aumenti

Il carrello di questa spesa tra il 2021 e il 2026 è passato da 100 a 129,5 euro, un rincaro in linea con l’inflazione alimentare calcolata dall’Istat nello stesso periodo (30%) ma superiore all’inflazione generale (21%) Per la frutta il rincaro registrato dall’Istat è del 28,6% mentre per il Sole24ore è del 14% perché considera nel paniere solo mele e banane, i frutti più acquistati, mentre crescono soprattutto i prezzi delle fragole (+48%), dei limoni (+37%) e delle arance (+31%).

Fonte Ansa