Card. Zuppi: “Rendiamo la scuola luogo di incontro e di ascolto”

La scuola “buona” sia il luogo dove, grazie all’attenzione per l’altro, c’è spazio per l’incontro e l’ascolto, perché è così che si risponde alla forza e alla violenza che in questo momento storico sembrano essere predominanti nella società e nello scenario internazionale. Sono le parole del presidente della Conferenza episcopale italiana cardinal Matteo Maria Zuppi agli studenti e agli insegnanti per la ripresa della scuola.

Luogo di ascolto

“Buon inizio di scuola. Anche se a volte qualcuno può pensare il contrario, la scuola è davvero buona. Rendiamola piena di significato con la nostra attenzione, con l’incontrarsi e facendone un luogo di ascolto“. Così, l’Arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Matteo Zuppi – in un video messaggio legato alla newsletter “I pensieri di don Matteo” – saluta gli studenti, gli insegnanti, i dirigenti, il personale e a tutti quelli che domani, in Emilia-Romagna, torneranno in classe per l’inizio del nuovo anno scolastico.

In relazione

“Siamo in un momento non facile – prosegue il cardinale in un altro passaggio – e il mondo sembra così complicato, il futuro incerto. Per alcuni il futuro è addirittura impossibile, per cui ‘mi tengo stretto quello che ho e cerco di prendere subito ciò che posso mettere da parte’. La scuola, invece, prepara il futuro di ognuno di noi in relazione a quello degli altri“, aggiunge Zuppi, creando rapporti “che possono aiutare tutti quanti a essere migliori, a parlare non necessariamente per essere contro qualcuno o per fare le classifiche, ma per capire che siamo diversi e che la diversità di tutti aiuta quella di ciascuno”.

Vivere insieme

Andando, così, “contro tutte le violenze. Nel mondo – ammonisce l’Arcivescovo – ce ne sono tante ed è tornata di moda la forza. È tornato di moda il parlare sopra gli altri, è tornato di moda il fare e decidere da soli perché gli altri diventano un pericolo ed è così poco di moda invece imparare a conoscere gli altri e a vivere insieme. Lo facciamo ‘in piccolo’, in classe, dentro la scuola – esorta – : chi non ci aveva mai parlato forse ha tante cose da dire e chi parla sempre, invece, impara a capire e ascoltare di più gli altri. Questo bisogna farlo ‘in grande’ ma affinché questo avvenga dobbiamo mettere via la violenza ‘nel piccolo'”.

Le risposte alla violenza

Ad ogni modo, argomenta ancora Zuppi “ci sono giudizi che comunque non cancelli. Magari togli l’amicizia ma il rancore, l’odio, quel livido, resta dentro e si incattivisce. Per questo una buona scuola è anche quella in cui combattiamo la violenza con l’incontro continuo, con il dialogo perseverante, con l’attenzione sincera all’altro. Perché l’altro in realtà non è un nemico, è un fratello che non mi riconosce e se anche io non lo riconosco è la fine della fraternità. E dell’umanità. Invece – conclude il porporato – siamo umani, fatti per vivere insieme. Buona scuola!”.

Fonte Ansa