Carburanti: prezzi stabili ma salgono le quotazioni del petrolio

Prezzi dei carburanti sostanzialmente stabili in Italia, nonostante la crescita delle quotazioni del petrolio sui mercati internazionali. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio del Mimit, il costo medio della benzina self-service sulla rete stradale nazionale resta a 2,017 euro al litro, mentre il gasolio è fermo a 2,130 euro. In autostrada, invece, si registra un lieve calo per il diesel, mentre la benzina rimane invariata rispetto a ieri.

Le quotazioni

Prezzi dei carburanti stabili questa mattina mentre cresce il prezzo del petrolio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,017 euro al litro per la benzina (stesso prezzo di ieri) e 2,130 euro al litro per il gasolio (come ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,097 euro al litro per la benzina (al livello di ieri) e 2,204 euro al litro per il gasolio (in lieve calo sul prezzo di ieri che era di 2,205 euro).

Fonte Ansa