Italia

Carburanti: prezzi in lieve calo

I dati del Mimit evidenziano una lieve diminuzione dei prezzi medi di benzina e gasolio sulla rete nazionale

Di redazione
Foto di Engin Akyurt da Pixabay

Prosegue la discesa dei prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, benzina e gasolio registrano il tredicesimo calo consecutivo sulla rete stradale nazionale in modalità self-service. Diminuiscono, seppur lievemente, anche i prezzi medi rispetto alla giornata precedente, mentre in autostrada i listini rimangono più alti ma stabili nel trend.

Il dato

Continua il calo dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio prezzi del Mimit, oggi i valori medi alla pompa in modalità ‘self-service’ lungo la rete stradale nazionale registrano il tredicesimo giorno consecutivo di riduzione con un valore pari a 1,835 euro al litro per la benzina (1,837 euro il prezzo di ieri) e 1,930 euro al litro per il gasolio (1,933 il prezzo di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,935 euro al litro per la benzina e 2,025 euro al litro per il gasolio.

Fonte Ansa

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