Italia

Carburanti: prezzi di benzina e diesel in aumento

I dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy confermano un ulteriore aumento sia per la benzina che per il gasolio

Di redazione
Foto di Dawn McDonald su Unsplash

Prosegue senza interruzioni la corsa dei prezzi dei carburanti, che continuano a salire dopo la fine dello sconto sulle accise entrata in vigore il 3 luglio. I nuovi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy confermano un ulteriore aumento sia per la benzina sia per il gasolio, sulla rete ordinaria e in autostrada. Una dinamica che pesa sui costi di mobilità di famiglie, imprese e autotrasportatori.

Le rilevazioni

In rialzo costante i prezzi dei carburanti dallo scorso 3 luglio quando è saltato lo sconto sulle accise. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna – mercoledì 8 luglio 2026 – il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,855 euro al litro per la benzina (1,852 euro al litro ieri) e 1,941 euro al litro per il gasolio (1,935 euro ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina (1,940 euro al litro ieri) e 2,023 euro al litro per il gasolio (2,012 ieri).

Fonte Ansa

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