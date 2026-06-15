Carburanti: lieve calo dei prezzi di benzina e gasolio

Prosegue la fase di lieve riduzione dei prezzi dei carburanti in Italia. Le ultime rilevazioni ufficiali evidenziano un piccolo calo dei costi di benzina e gasolio in modalità self-service rispetto alla giornata precedente. La flessione interessa la rete stradale nazionale, mentre sulle autostrade i prezzi restano più alti, pur confermando un andamento sostanzialmente stabile.

Le rilevazioni

Prezzi carburanti in lieve calo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self-service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,890 euro al litro (1,891 euro il prezzo di ieri) per la benzina e 1,997 euro al litro per il gasolio (1,998 euro il prezzo di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,983 euro al litro per la benzina e 2,077 euro al litro per il gasolio

Fonte Ansa