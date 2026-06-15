Italia

Carburanti: lieve calo dei prezzi di benzina e gasolio

Le rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrano una leggera flessione dei prezzi medi alla pompa sulla rete nazionale

Di redazione
Foto di engin akyurt su Unsplash

Prosegue la fase di lieve riduzione dei prezzi dei carburanti in Italia. Le ultime rilevazioni ufficiali evidenziano un piccolo calo dei costi di benzina e gasolio in modalità self-service rispetto alla giornata precedente. La flessione interessa la rete stradale nazionale, mentre sulle autostrade i prezzi restano più alti, pur confermando un andamento sostanzialmente stabile.

Le rilevazioni

Prezzi carburanti in lieve calo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self-service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,890 euro al litro (1,891 euro il prezzo di ieri) per la benzina e 1,997 euro al litro per il gasolio (1,998 euro il prezzo di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,983 euro al litro per la benzina e 2,077 euro al litro per il gasolio

Fonte Ansa

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