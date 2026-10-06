Carburanti, finiscono gli sconti sulle accise: prezzo del diesel in aumento

Da oggi il gasolio torna a costare di più per effetto della fine dello sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sulle accise. Il meccanismo delle accise mobili, che avrebbe potuto utilizzare l’extragettito Iva per contenere l’aumento, non è ancora operativo in assenza del decreto interministeriale atteso. Le compagnie petrolifere mantengono i propri interventi sui prezzi, ma associazioni dei consumatori come Codacons e Adusbef denunciano comunque i primi rincari e chiedono al governo di intervenire per limitare l’impatto sugli automobilisti.

I rincari

Le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale Mase-Mef che sarebbe stato necessario per utilizzare l’extragettito Iva per ridurre le accise. Il primo decreto-legge in seguito alla guerra Usa-Iran risale a marzo. Eni precisa che il price cap resta ma, come già annunciato, non assorbe il ripristino delle tasse. Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all’agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.

I rilievi del Codacons

“Come previsto dal Codacons, lo stop al taglio delle accise sul gasolio ha portato ai primi rialzi per il gasolio sulla rete stradale, interrompendo l’ondata di ribassi registrata negli ultimi giorni dopo gli sconti avviati da Eni, Ip, Q8 e Tamoil”. Lo denuncia il Codacons, che ricorda come ieri sia scaduto lo sconto fiscale da 6,1 centesimi di euro sul diesel. “Il prezzo medio del gasolio – prosegue l’associazione – segna una inversione di tendenza salendo oggi sulla rete ordinaria a 2,244 euro al litro dai 2,242 euro di ieri, mentre sulle autostrade il prezzo medio è di 2,267 euro al litro (2,266 euro/litro ieri), ritocchi al rialzo che si registrano nonostante sconti e price cap avviati dai marchi petroliferi e che rappresentano un segnale negativo per gli automobilisti. E sul fronte delle accise il governo sembra non mantenere le promesse – attacca il Codacons – L’esecutivo aveva infatti annunciato l’applicazione del meccanismo delle accise mobili a partire dal 6 ottobre, ma ancora non si vede l’atteso decreto interministeriale Mase-Mef, con la conseguenza che per la prima volta dallo scorso marzo gli italiani non godono di alcuno sconto sulla tassazione dei carburanti, e possono fare affidamento solo sulle iniziative autonome delle compagnie petrolifere”.

I calcoli di Adusbef

“Con la fine dello sconto fiscale da 6,1 centesimi di euro al litro un pieno di gasolio costerà agli italiani 3,05 euro in più, garantendo alle casse statali entrate aggiuntive per 220 milioni di euro fino a fine anno”. Lo calcola Adusbef, criticando la scelta del governo di non proseguire sulla strada del taglio delle accise. “A partire da oggi il rialzo della tassazione sul diesel determinerà una maggiore spesa da 3,05 euro su un pieno da 50 litri, a tutto beneficio delle casse statali che, considerando le vendite medie giornaliere di gasolio su strade e autostrade, grazie all’addio allo sconto fiscale registreranno maggiori entrare da circa 220 milioni di euro da qui a fine anno” calcola Adusbef. “Una decisione errata quella di non utilizzare l’extra-gettito Iva per ridurre i prezzi alla pompa che vanifica in parte gli sconti avviati dalle compagnie petrolifere e rischia di generare un effetto domino incidendo sui listini al dettaglio, proprio quando l’inflazione in Italia registra una nuova preoccupante fiammata” conclude il presidente Antonio Tanza.

Il punto di vista di Unc

“Il tradimento del Governo, che a differenza di quanto promesso dalla premier il 16 settembre non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi, invertendo una discesa virtuosa dei prezzi dei carburanti che durava dal 27 settembre, dopo la prima decisione delle compagnie petrolifere di applicare uno sconto”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Per ora il rialzo è minimo, 5 cent per un pieno di gasolio da 50 litri in autostrada e 10 cent nelle strade normali secondo le medie Mimit, ma il fatto grave è che la benzina invece cala e molto di più: 40 cent a rifornimento in autostrada e 25 cent nella rete stradale. Quindi – spiega Dona – vuol dire che se lo sconto di 5 cent sul gasolio fosse stato mantenuto anche il gasolio sarebbe sceso. Insomma, il conto che sono costretti a pagare gli automobilisti traditi è dato dal divario tra i due andamenti” conclude Dona.

Fonte Ansa