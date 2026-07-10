Carburanti, continua la corsa dei prezzi: benzina e diesel ancora in aumento

Prosegue senza sosta l’aumento dei prezzi dei carburanti: le ultime rilevazioni dell’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano un nuovo rialzo dei listini sia sulla rete stradale ordinaria sia in autostrada. Un andamento che continua a pesare sui costi di spostamento di famiglie e imprese, alimentando le preoccupazioni degli automobilisti.

Le rilevazioni

Non si arresta il rialzo dei carburanti. Secondo l’osservatorio del Mimit il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self-service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,869 euro al litro per la benzina e 1,968 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,961 euro per la benzina e 2,052 euro per il gasolio.

Fonte Ansa