Italia

Carburanti: continua il lieve ribasso dei prezzi

Prosegue la fase di calo dei prezzi dei carburanti in Italia, con nuovi ribassi rilevati dal Mimit lungo la rete distributiva nazionale

Di redazione
Foto di engin akyurt su Unsplash

Prosegue la fase di calo dei prezzi dei carburanti in Italia, con nuovi ribassi rilevati lungo la rete distributiva nazionale. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, benzina e gasolio in modalità self-service registrano valori medi inferiori rispetto ai giorni precedenti. Prezzi in diminuzione anche sulla rete autostradale, dove i rifornimenti continuano tuttavia a mantenersi più costosi rispetto alla viabilità ordinaria.

Il dato

Continuano i ribassi dei prezzi carburanti sulla rete distributiva. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio prezzi del Mimit, in data odierna – giovedì 2 luglio 2026 – i prezzi medi alla pompa in modalità ‘self-service’ lungo la rete stradale nazionale registrano un valore pari a 1,804 euro al litro per la benzina e 1,882 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,893 euro al litro per la benzina e 1,968 euro al litro per il gasolio.

Fonte Ansa

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