Carburanti: benzina e diesel in aumento su tutto il territorio nazionale

Nuovo rialzo per i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati aggiornati dell’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, benzina e gasolio registrano ulteriori aumenti sia sulla rete stradale nazionale sia in autostrada. La benzina self-service supera stabilmente la soglia dei 2 euro al litro, mentre il diesel si avvicina ai livelli più elevati degli ultimi mesi, alimentando le preoccupazioni per i costi della mobilità.

Il dato

Prezzi dei carburanti ancora in rialzo. In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio del Mimit – rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy – in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,039 euro al litro per la benzina (ieri 2,027 euro) e 2,147 euro al litro per il gasolio (ieri 2,131 euro). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,124 euro al litro per la benzina (ieri 2,110 euro) e 2,221 euro al litro per il gasolio (ieri 2,206 euro).

Fonte Ansa