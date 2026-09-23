Italia

Carburante, via libera alle agevolazioni fiscali per le imprese del settore ittico

Il Masaf ha riconosciuto un credito d’imposta del 20% su gasolio e benzina per le imprese operanti nel comparto ittico

Di redazione
Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay

Arriva il via libera definitivo alle agevolazioni fiscali destinate alle imprese del settore ittico per l’acquisto di carburante. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato il decreto che individua i beneficiari del credito d’imposta previsto dalla normativa. L’istruttoria ha consentito di ammettere la maggior parte delle domande presentate entro il termine stabilito, utilizzando una parte delle risorse disponibili e riconoscendo l’aliquota massima prevista, mentre proseguono gli accertamenti sulle pratiche ancora da definire.

Il decreto del Masaf

Via libera definitivo alle agevolazioni fiscali sul carburante per le imprese del settore ittico. Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) ha pubblicato il decreto direttoriale n.493110, che individua i beneficiari del credito di imposta per l’acquisto di gasolio e benzina.

L’aliquota del 20 per cento

Ne dà notizia lo stesso Masaf, sottolineando che “la dotazione finanziaria disponibile, pari a 10 milioni di euro, ha consentito di soddisfare integralmente la platea dei beneficiari e di riconoscere l’aliquota massima prevista dalla legge, pari al 20 per cento delle spese sostenute per acquisto di gasolio e benzina in un certo periodo di riferimento”.

Le domande ammesse

Dall’istruttoria condotta dagli uffici ministeriali su 2.122 domande totali presentate entro lo scorso 20 luglio, sono state ammesse 1.937 istanze, per uno stanziamento effettivo pari a 6.994.671,92 euro. Per le restanti 185 pratiche è stato invece avviato un supplemento di indagine per verificare il possesso dei requisiti, al termine del quale il Ministero integrerà l’elenco dei beneficiari. Come evidenziato dal Masaf, nonostante la pausa estiva “gli uffici del Ministero hanno assicurato la continuità dell’azione amministrativa, procedendo all’esame delle istanze e garantendo il tempestivo avanzamento della misura a sostegno del comparto ittico”.

Fonte Ansa

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