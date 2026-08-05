Campi Flegrei: la Regione lancia una raccolta fondi per le popolazioni terremotate

Un aiuto concreto per sostenere le comunità colpite dalla recente emergenza sismica nei Campi Flegrei. La Regione Campania ha avviato una raccolta fondi aperta a cittadini, imprese e associazioni, consentendo di effettuare donazioni di qualsiasi importo tramite la piattaforma pagoPA. Le somme raccolte saranno destinate agli interventi di solidarietà e alle iniziative a favore dei territori interessati, garantendo la massima trasparenza nella gestione e nell’impiego delle risorse.

La raccolta fondi

La Regione Campania ha attivato una raccolta di donazioni a sostegno della popolazione colpita dagli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. È possibile contribuire con un importo libero accedendo direttamente al servizio di pagamento online attraverso il sistema pagoPA della Regione Campania, accedendo a un link sulla piattaforma My Pay Regione Campania. Le risorse raccolte saranno destinate agli interventi di solidarietà e alle iniziative previste nelle aree interessate. L’andamento e i risultati della raccolta saranno monitorati e resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Campania, al fine di assicurare la trasparenza e la piena accessibilità delle informazioni relative alle donazioni ricevute e all’impiego delle risorse.

Fonte Agensir