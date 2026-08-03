Campi Flegrei: la Caritas in campo per aiutare gli sfollati del terremoto

L’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei continua ad aggravarsi, lasciando circa 300 persone senza un alloggio dopo le forti scosse tra il 31 luglio e il 1° agosto. Per fare fronte a questa drammatica situazione e offrire un supporto concreto alle famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, la Diocesi di Pozzuoli, tramite la Caritas diocesana, ha promosso una raccolta fondi straordinaria. L’iniziativa mira ad assicurare assistenza immediata e duratura, con un’attenzione speciale rivolta agli anziani, ai disabili e ai più fragili.

La situazione

Di fronte alla persistente emergenza legata al fenomeno del bradisismo che continua a interessare l’area flegrea e considerato il dramma di molti sfollati la diocesi di Pozzuoli, attraverso la Caritas diocesana, ha avviato una raccolta fondi straordinaria per sostenere le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Secondo il Dipartimento della Protezione civile al momento sono 300 le persone senza alloggio.

L’iniziativa

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi non ha più un’abitazione, spesso famiglie con anziani e disabili, tra trasferimenti improvvisi, sistemazioni temporanee e nuove esigenze quotidiane. La Caritas diocesana è in contatto diretto con la Caritas italiana e con i parroci della diocesi di Pozzuoli, in modo particolare con i sacerdoti delle zone più colpite dal sisma del 31 luglio. Le donazioni contribuiranno a sostenere gli interventi di assistenza promossi dalla Caritas diocesana, che in queste settimane è impegnata nel supporto delle persone colpite dall’emergenza. È possibile contribuire attraverso bonifico bancario, con causale: Emergenza Bradisismo. Info: https://www.caritaspozzuoli.it/.

Le dichiarazioni

Dichiara padre Giuseppe Carulli, direttore della Caritas diocesana di Pozzuoli: “Per la Caritas una raccolta fondi è il gesto più concreto che si possa fare. Il nostro è un impegno che non si esaurirà nei prossimi giorni. Purtroppo, il sostegno alle persone fragili si farà ancora più urgente nelle prossime settimane. La perdita delle case e la conseguente precarietà stanno creando un dramma sociale: vengono compromesse le relazioni, le amicizie, i rapporti familiari. Ad essere colpiti sono i più fragili come i bambini, gli anziani, le persone disabili. Immaginiamo le difficoltà degli ammalati e di chi soffre di particolari patologie che hanno bisogno di cure, dei bambini e dei giovani che a settembre dovranno tornare a scuola. Immaginiamo le difficoltà che stanno affrontando i commercianti e i lavoratori tutti. Fino ad oggi il disagio dovuto al bradisismo aveva intaccato l’ordinarietà, con lo sciame sismico del 31 luglio-1°agosto la situazione è completamente cambiata”.

Fonte Agensir