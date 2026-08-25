Campi Flegrei: 3830 sfollati, la cabina di regia lavora alle misure per il territorio

Mentre gli sfollati del terremoto dei Campi Flegrei attualmente sono 3830, la Cabina di regia lavora a un pacchetto di emendamenti al decreto Campi Flegrei con una serie di proposte che puntano ad accelerare il rientro a casa di dovuto trovare un’altra soluzione abitativa – gli edifici dichiarati inagibili sono 217 – e i ristori per le attività commerciali e imprenditoriali. Tre settimane fa il governo ha stanziato 100 milioni per far fronte alle prime conseguenze del sisma e ha dato via libera al contributo per l’autonoma sistemazione per chi al momento non ha un alloggio a causa della scossa dell’1 agosto. Il Comune di Pozzuoli ha adottato 446 ordinanze di sgombero e 10 ordinanze di revoca dopo le verifiche di II livello I vigili del fuoco sono sul territorio per verificare la stabilità degli edifici e provvedere al recupero degli oggetti nelle abitazioni.

Gli sfollati

Ad oggi sono 3830 gli sfollati a seguito dell’ultima scossa dello scorso 31 luglio ai Campi Flegrei. Di questi 3688 hanno trovato autonoma sistemazione, 118 sono ospitate presso strutture alberghiere e 52 accolte presso il Palatrincone. L’ultimo aggiornamento della situazione è all’esito della riunione che si è svolta stamattina nella sede della Prefettura di Napoli che ha visto la partecipazione, accanto al prefetto, Michele di Bari, dell’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, dei rappresentanti del Comune di Pozzuoli, della Città metropolitana di Napoli, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Un documento unitario

Il pacchetto di emendamenti al decreto Campi flegrei a cui sta lavorando la cabina di regia insediata in Prefettura a Napoli sarà illustrato nei dettagli lunedì, 31 agosto, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Lo ha riferito il prefetto, Michele di Bari, al termine della riunione convocata proprio per fare il punto sul lavoro in corso. “È emersa – ha spiegato il prefetto – la necessità di unire le forze e di avere un documento unitario rispetto agli emendamenti da proporre al Governo. Le nuove proposte colgono nel segno tutte le urgenze che il territorio sta manifestando ad iniziare dal rientro degli sfollati nelle loro abitazioni, attraverso un emendamento che introduce un contributo forfettario”.

Le linee delle proposte

Rispetto al lavoro della cabina di regia, di Bari ha evidenziato che “questo metodo credo abbia riportato serenità e l’attenzione del Governo, che è già massima, dà la cifra di quello che oggi rappresentano i Campi flegrei nell’agenda nazionale”. In merito ai contenuti degli emendamenti a cui si lavora, il prefetto ha indicato due linee binarie: proposte per accelerare il rientro nelle case da parte degli sfollati e quelle per i ristori alle attività commerciali e imprenditoriali. “A ciò – ha sottolineato di Bari – va aggiunta la necessità di accelerare le pratiche, i procedimenti amministrativi perché queste situazioni non può permettersi lungaggini amministrative. Dobbiamo agire”.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Sul territorio permangono 19 squadre dei vigili del fuoco per rispondere ad eventuali ulteriori richieste di verifica della stabilità degli edifici da parte dei cittadini e di assistenza per il recupero di oggetti all’interno delle abitazioni: ad oggi sono stati eseguiti 1495 interventi e sono 217 gli edifici dichiarati inagibili, per un totale di 1101 unità abitative.

Le ordinanze del Comune di Pozzuoli

Il Comune di Pozzuoli ha adottato 446 ordinanze di sgombero e 10 ordinanze di revoca dopo le verifiche di II livello. Sono stati effettuati, inoltre, 109 interventi su segnalazione di perdite idriche, tutte risolte. Per quanto riguarda il dispositivo regionale di rimodulazione del quadro dei collegamenti marittimi per le isole di Ischia e Procida, in vigore dal 21 agosto scorso, da oggi è operativa anche la prevista corsa aggiuntiva con partenza alle ore 5,30 da Napoli per Ischia per agevolare l’imbarco dei mezzi pesanti.

Fonte Ansa