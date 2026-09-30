Caffè, l’Italia è il primo produttore europeo di tostato

Il caffè si conferma uno dei prodotti simbolo della cultura italiana e un comparto rilevante per l’economia nazionale. Produzione, consumi, importazioni ed esportazioni raccontano una filiera articolata, profondamente legata alla quotidianità degli italiani ma anche proiettata sui mercati internazionali. Alla vigilia della Giornata Internazionale del Caffè, i dati presentati a Roma delineano le dimensioni di un settore in continua evoluzione, mentre una nuova indagine fotografa le abitudini di consumo e il valore culturale attribuito dagli italiani alla tradizionale tazzina.

Produzione e consumi

Nel 2025, in Italia sono state prodotte 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile. Il comparto conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Il consumo complessivo annuo raggiunge 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite, equivalenti a circa 812 tazzine di espresso all’anno per persona. Sul mercato, il macinato rappresenta il 64% delle vendite, le cialde il 24%, il solubile l’8% e il caffè in grani il 4%. È quanto emerso oggi con l”evento “Il caffè italiano: un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione”, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food e alla vigilia della Giornata Internazionale del Caffè del primo ottobre. L’incontro, svolto a Roma nelle sale dell’Ambasciata della Repubblica Democratica Federale d’Etiopia, ha riunito istituzioni, torrefattori e Paesi produttori.

Importazioni ed export

Il report diffuso certifica l’Italia come primo produttore di caffè tostato nell’Unione europea. L’analisi registra che l’Italia importa 641.234 tonnellate di caffè verde, incluso il decaffeinato: circa due terzi Arabica e un terzo Robusta. Brasile e Vietnam, da soli, rappresentano il 57% dei volumi e il 54% del valore delle importazioni italiane di caffè verde. Sul fronte della trasformazione e dell’export, l’Italia esporta quasi 280 mila tonnellate di caffè tostato, incluso il decaffeinato, e 4.550 tonnellate di caffè solubile. “Il settore italiano – sottolineano gl analisti – si inserisce in un mercato globale che conta una produzione mondiale di 179 milioni di sacchi di caffè, con Brasile, Vietnam, Uganda, Colombia e Indonesia ai primi cinque posti tra i Paesi produttori extra Ue”.

Il caffè nella cultura italiana

Con evento presentata anche l’indagine “Evoluzione delle abitudini di consumo del caffè in Italia”, realizzata dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food e svolta da Altroconsumo. Secondo la ricerca, tre italiani su quattro bevono regolarmente caffè e circa un italiano su due (49,5%) lo indica tra gli elementi che meglio rappresentano lo stile di vita e la cultura del Paese, praticamente alla pari con la pasta.

Fonte Ansa