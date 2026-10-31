Boschi italiani tra crescita e abbandono: attualità e orizzonti di salvaguardia

Legambiente sottolinea che, nonostante la copertura boschiva italiana sfiori ormai il 37 % del territorio nazionale, le foreste del Paese restano vulnerabili ed economicamente sottoutilizzate. L’abbandono delle aree rurali favorisce l’espansione del verde, ma il bilancio 2026 registra oltre 130mila ettari inceneriti dagli incendi, concentrati soprattutto al Sud. A ciò si aggiungono gravi ritardi gestionali e una forte dipendenza dall’estero, da cui l’Italia continua a importare l’80% del legname, rendendo urgente una pianificazione sostenibile dell’intera filiera.

Il dato

In Italia le foreste crescono e avanzano, per effetto dell’abbandono delle aree rurali e montane, ma aumentano anche le pressioni che le minacciano e i ritardi che le indeboliscono, mentre il legname viene sottoutilizzato. Secondo i dati elaborati da Legambiente su fonte Effis/Copernicus e contenuti nel rapporto “La Bieconomia delle foreste 2026”, nella Penisola dal primo gennaio al 15 ottobre sono 2.223 i roghi scoppiati (+ 20,5% rispetto al 2025) e 130.858 gli ettari andati in fumo (+36% rispetto al 2025), pari a 183.275 campi da calcio. Parliamo di una media di 58,8 ettari per incendio. A livello generale il Meridione si conferma il più colpito con Sicilia (71.178 ettari bruciati e 836 roghi), Calabria (14.359 ha e 570 roghi), e Puglia (13.649 ha e 157 incendi), seguiti da Piemonte (5.159 ha e 52 roghi) e Sardegna (5.043 ha e 44 incendi). La provincia di Bolzano è invece l’unico territorio non interessato dai roghi.

I dati emersi

Nella Penisola salgono a 789 i comuni feriti dalle fiamme (+19%), di questi 494 (pari al 62,6% del totale) sono piccoli comuni (sotto i 5mila abitanti). Uno dei nodi per Legambiente inoltre è che pianificazione e gestione forestale nel 2026, seppur in lieve crescita, raggiungono rispettivamente solo il 21% (era il 18% nel 2025) e l’11% (era l’8% del 2025) della superficie boscosa. Preoccupa inoltre la dipendenza dell’Italia e il sottoutilizzo del legno, la Penisola anche nel 2026 continua a importare l’80% di legname dall’estero mentre l’utilizzazione del legno Made in Italy resta tra i più bassi d’Europa. Le foreste coprono in Italia ormai circa 11 milioni di ettari (erano 6mila negli anni ’70), pari oggi a quasi il 37% della superficie nazionale, e la cui filiera, quella del bosco- legno-energia, nel 2025 ha fatturato, stando agli ultimi dati disponibili, complessivamente 52,2 miliardi di euro, pari al 4,3% del fatturato manifatturiero nazionale, contando nel suo complesso 62.100 imprese e 292.000 addetti. Legambiente indirizza un pacchetto di proposte al governo chiedendo in primis la definizione di un obiettivo nazionale che preveda entro il 2030 di certificare almeno il 25% e raggiungere almeno il 50% della pianificazione delle superfici forestali e ridurre del 30% le importazioni di legno dall’estero.

Fonte Ansa