Biodiversità, economia circolare e clima: intesa Italia-Mozambico sullo sviluppo sostenibile

Una nuova pagina della cooperazione Italia e Mozambico sul tema dello sviluppo sostenibile. I due Paesi hanno siglato a Maputo, capitale dello Stato africano, un accordo che definisce un quadro strategico di lungo periodo che comprende la conservazione della biodiversità, la gestione sostenibile di foreste, suoli e risorse idriche, l’azione per il clima, l’economia circolare e il rafforzamento delle capacità istituzionali. L’intesa dimostra “la volontà condivisa di trasformare una visione strategica in iniziative concrete”, ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia Gabriele Annis.

Il memorandum

Italia e Mozambico rafforzano la cooperazione in materia ambientale. Si è svolta oggi a Maputo la cerimonia di firma del memorandum d’intesa per la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile tra il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica italiano e il ministero dell’Agricoltura, dell’Ambiente e della Pesca mozambicano, nel quadro del lancio della Strategia nazionale per i sistemi agroforestali del Mozambico.

Il quadro strategico

L’accordo, siglato dal ministro Roberto Mito Albino e dall’ambasciatore d’Italia Gabriele Annis, definisce un quadro strategico di lungo periodo che comprende la conservazione della biodiversità, la gestione sostenibile di foreste, suoli e risorse idriche, l’azione per il clima, l’economia circolare e il rafforzamento delle capacità istituzionali.

Dalla strategia alle iniziative

“L’intesa segna l’inizio di una nuova fase della cooperazione bilaterale tra l’Italia e il Mozambico nel campo dello sviluppo sostenibile”, ha dichiarato Annis, richiamando “la volontà condivisa di trasformare una visione strategica in iniziative concrete”. L’ambasciatore ha ricordato il ruolo della Cooperazione italiana, attraverso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), nel sostegno a Maputo su biodiversità, foreste, ecosistemi marini e costieri e adattamento climatico. Tra le iniziative citate, il progetto Ethaka, realizzato da Icei nelle province di Zambesia e Nampula, che ha portato alla nascita del Cisaf, centro di riferimento nazionale sui sistemi agroforestali. La Strategia nazionale mozambicana si inserisce in un più ampio movimento continentale, che vede anche Kenya e Uganda dotarsi di strumenti analoghi.

Fonte Ansa