ELEZIONI REGIONALI

Basilicata, si vota: affluenza al 13,31%

Centrodestra e 5 stelle puntano al governatorato dopo 24 anni di Centrosinistra. Pentastellati chiamati all'impresa

i vota in Basilicata, dove le regionali assumono l'aspetto comune anche all'Abruzzo e alla Sardegna: un banco di prova per il governo lega-pentastellato, l'ennesimo test per capire a che punto siano le due forze di maggioranza e, soprattutto, a quanto ammonti in termini di percentuali la risalita di quelle d'opposizione, Pd in testa. A partire dalle 7 i seggi elettorali sono stati aperti, pronti ad accogliere i 573.790 chiamati a dire la propria in 681 sezioni, fino alle 23 di questa sera. Chiusi i seggi, inizierà immediatamente lo spoglio. In Basilicata c'è una roccaforte, quella del Centrosinistra, che siede sulla poltrona del governatorato dal 1995, quasi un quarto di secolo. Da Dinardo a Piettella (eletto nel 2013 e dimesso nel 2019, dopo la sospensione di un anno prima per effetto della Legge Severino, fino a ritirarsi dalla corsa alle regionali), resta da capire se il candidato Carlo Trerotola e le sue 7 liste saranno in grado di raccoglierne l'eredità riuscendo a far dimenticare le controversie giudiziarie sulla sanità. L'affluenza è stata del 13,31% l'affluenza alle ore 12. La provincia con la percentuale più alta è quella di Potenza (13,42%, 21,13% a Potenza città). In provincia di Matera ha votato il 13,08% (il 15,36% a Matera città).

I candidati

A sfidare l'egemonia del Centrosinistra ci proveranno l'ex generale della Guardia di Finanza, Vito Bradi (Centrodestra, plurilaureato, sostenitore dello sviluppo delle infrastrutture e molto vicino a Silvio Berlusconi, che lo ha voluto fortemente come candidato) e il pentastellato Antonio Mattia, vincitore delle regionarie su Rousseau e sostenuto dalla sola lista M5s. Voto importante per il governo, con il Cdx che punta per la prima volta a conquistare la Regione, il Movimento 5 stelle che spera e si augura di evitare i flop clamorosi in Sardegna e in Abruzzo, e il Partito democratico che prova a tenere le redini presentandosi alla prima tornata elettorale dopo la nomina di Nicola Zingaretti come segretario del partito. Per Mattia, invece, la sfida sarà ardua: da una parte dovrà recuperare il terreno dopo che, nei mesi scorsi, era dato per candidato favorito; dall'altra sarà necessario fare i conti con il naufragio alle locali dei mesi scorsi che, in caso di una terza caduta, costringerebbero il M5s a una nuova seria riflessione.

C'è anche un quarto candidato in lista, il professor Valerio Tramutoli, docente di fisica ed esponente de "La Basilicata possibile", un raggruppamento variegato che raduna realtà civiche ma anche ambienti appartenenti alla sinistra alternativa.

