Bankitalia: a maggio il debito pubblico ha superato i 3.181 miliardi

Il debito pubblico italiano torna a crescere e nel mese di maggio raggiunge un nuovo livello record, superando i 3.181 miliardi di euro. L’incremento rispetto ad aprile è legato a diversi fattori, tra cui il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro. Nello stesso periodo si registra anche un miglioramento delle entrate tributarie, che mostrano una crescita rispetto allo stesso mese del 2025, confermando un andamento positivo del gettito fiscale.

Il dato

“Lo scorso maggio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 26,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.181,1 miliardi”. Lo indica la Banca d’Italia spiegando che “l’incremento riflette il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (13,4 miliardi), la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (9,5 miliardi, a 51,9), nonché l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (3,6 miliardi)”. A maggio “le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 44,7 miliardi, in aumento del 2,6% (1,1 miliardi)” rispetto a maggio 2025.

Fonte Ansa