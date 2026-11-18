L’aumento dei costi energetici e del carburante sta generando un effetto a catena particolarmente pesante sui beni di prima necessità, colpendo duramente il potere d’acquisto dei consumatori. L’associazione dei consumatori Adusbef ha lanciato un forte allarme alla luce degli ultimi dati diffusi dall’ISTAT, evidenziando come l’inflazione stia erodendo i bilanci familiari proprio a partire dalla spesa quotidiana per la tavola. Questa situazione di rincari generalizzati rischia di compromettere la stabilità economica di moltissimi nuclei, costretti a rivedere abitudini e consumi essenziali per fare fronte a bollette e spese di trasporto sempre più insostenibili.

Contesto e impatto generale

Il caro-carburanti e gli aumenti dei prezzi dell’energia stanno spingendo al rialzo i listini degli alimentari, al punto che alcuni prodotti mostrano rincari record. Lo afferma Adusbef, dopo i dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat. La voce alimentari e bevande analcoliche registra a ottobre una inflazione tendenziale del +2,7%, e considerata la spesa alimentare degli italiani questo equivale, a parità di consumi, ad un aggravio di spesa da complessivi 4,8 miliardi di euro su base annua solo per cibi e bevande, spiega Adusbef.

I rincari nel comparto ortofrutticolo

Tra le singole voci, alcuni beni alimentari di largo consumo stanno registrando rincari record: ad ottobre i prezzi dei pomodori aumentano in media del +52,6% su anno, le fragole del +41,3%, i carciofi del +31,4%, gli asparagi del +19,5%, i peperoni del +19,1%, cavolfiori e broccoli +14,8%, l’insalata del +13,7%, i piselli del +13,6%, le melanzane del +12,7% – rivela Adusbef -, le arance segnano un +9,5%, fagiolini +7,8%, patate +7,8%, le uova +7,4%.

Le dichiarazioni e le conseguenze sui consumi

“Il caro-carburanti e i rialzi dei prezzi dell’energia pesano sul comparto produttivo e stanno determinando forti rialzi per i generi alimentari – spiega il presidente Adusbef, Antonio Tanza -. Si tratta di rincari preoccupanti perché riguardano una voce di spesa primaria per le famiglie, sempre più costrette a tagliare i consumi anche in tavola per far quadrare i conti a fine mese”.

Fonte Ansa