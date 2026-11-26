Prenderanno il via già domani, venerdì 27 novembre, le visite pastorali che porteranno Papa Leone XIV a incontrare da vicino le comunità parrocchiali della diocesi di Roma, abbracciando non soltanto il tempo di Avvento ma anche la prossima Quaresima. A illustrarne i dettagli, lo schema e il significato ecclesiale è stato questa mattina il cardinale vicario Baldo Reina, nel corso di un incontro informale con i giornalisti svoltosi in una giornata particolare: proprio oggi, infatti, il porporato festeggia il compleanno.

Cinque tappe per i cinque settori di Roma

Il percorso disegnato per queste settimane tocca idealmente l’intera geografia della Capitale: il Pontefice visiterà cinque parrocchie, una per ciascuno dei cinque settori della diocesi (Centro, Sud, Est, Ovest e Nord), con un calendario che proseguirà poi anche nel tempo quaresimale. In particolare, domani venerdì 27 novembre sarà a Sant’Andrea delle Fratte, nel settore Centro; domenica 29 novembre a San Carlo da Sezze, nel settore Sud; il 6 dicembre a Sant’Eligio, nel settore Est; il 13 dicembre a Santa Lucia, nel settore Ovest; infine, il 20 dicembre a San Roberto Bellarmino, nel settore Nord.

La verifica pastorale al centro degli incontri

Più che semplici appuntamenti celebrativi, le visite si inseriscono nel vivo del cammino sinodale e diocesano. Lo schema previsto per ogni tappa prevede infatti che il Santo Padre arrivi in parrocchia prima della celebrazione eucaristica per incontrare direttamente gli operatori pastorali e avviare con loro un dialogo concreto su quanto richiesto nel corso dell’ultima assemblea diocesana, a partire dal tema della verifica pastorale. Solo al termine di questo confronto il Papa presiederà la Santa Messa con tutta la comunità. Tutte e cinque le parrocchie interessate, ha spiegato il cardinale Reina, hanno già avviato al loro interno un percorso di confronto e preparazione per accogliere il Vescovo di Roma, a testimonianza di quanto il Pontefice segua con costante attenzione la vita ordinaria e le dinamiche quotidiane della sua diocesi.

Il criterio delle scelte

Parlando con i cronisti, il cardinale vicario ha ricordato la complessità e la capillarità del territorio diocesano, che conta circa 334 parrocchie, distribuite in modo pressoché corrispondente ai quartieri della città. Proprio per rispondere alle diverse sensibilità di un tessuto urbano così vasto, la selezione delle comunità da visitare avviene su segnalazione dei vescovi ausiliari, che sottopongono al Santo Padre i nomi delle parrocchie in base a criteri specifici: ricorrenze e anniversari significativi, particolari sensibilità pastorali, ma anche situazioni delicate, problematiche o criticità sociali del territorio.

Le sfide della Chiesa romana

Nell’analizzare il contesto ecclesiale in cui si inseriscono questi incontri, il cardinale Reina non ha nascosto le difficoltà del presente, indicando però anche i segnali di ripresa su cui la diocesi sta investendo. “Certo, sono evidenti i segni di una crisi – ha ammesso – basti pensare che solo il 5-6% dei battezzati partecipa alla Messa domenicale. Ma c’è anche una ripresa della voglia di stare insieme, in particolare dopo l’esperienza del Covid, che trova nelle parrocchie uno sbocco quasi naturale”. Da qui l’indicazione delle tre “piste” principali “su cui stiamo lavorando: corresponsabilità dei laici, collaborazione tra parrocchie vicine, attenzione al territorio”. Un modo concreto, dunque, per rendere visibile la vicinanza del Papa a tutta la Chiesa di Roma, accompagnando le comunità nel loro cammino di discernimento e di presenza sul territorio.