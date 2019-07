LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019, 11:43, IN TERRIS



Alitalia, oggi la giornata decisiva?

Quattro offerte sul tavolo. Di Maio: "Subito la scelta"

MANUELA PETRINI

D

ovrebbe essere oggi la giornata decisiva per la nascita della nuova Alitalia. Su tavolo di Mediobanca - advisor di Ferrovie dello Stato - sono arrivate le offerte per la costituzione della newco da parte di Atlantia, dal gruppo Toto, dall'azionista di maggioranza della compagnia colombiana Avianca, German Efromovich, e dal presidente della Lazio, Claudio Lotito. Sono questi i quattro nuovi possibili partner tra cui dovrà essere scelto chi andrà ad affiancare Ferrovie dello Stato, Mef e Delta, nella nuova compagnia aerea.

Cosa accadrà?

Le proposte, ora, dovranno essere valutate - sia dal punto di vista industriale che da quello finanziario - da Fs. La valutazione sarà fatta nel corso del consiglio di amministrazione del gruppo fissato per oggi, 15 luglio, alle 12.30. Il tutto con il supporto di Mediobanca. Successivamente, ciò che emergerà sarà portato al Mise e ai commissari di Alitalia per la costituzione del nuovo consorzio che, in un primo momento, potrebbe non essere diviso in quote.

Di Maio: "Subito una scelta"

Il vicepremier Pentastellato, Luigi Di Maio, ha auspicato che venga effettuata subito una scelta. Ma non è inverosimile che Ferrovie dello Stato comunichi al Mise solo il pacchetto di partner interessati e che da qui partano le trattatve, che potrebbero protrarsi per circa due mesi. Le quote di partecipazioni, infatti, non sono ancora state definite.

