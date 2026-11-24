Prende il via dal 5 all’8 dicembre 2026 il Cammino Storico di Sant’Agostino, il nuovo itinerario in quattro tappe promosso dall’Associazione Cammino di Sant’Agostino tra Cassago Brianza, Monza, Milano e Pavia. Un pellegrinaggio accessibile, percorribile anche in singole giornate grazie ai collegamenti con i mezzi pubblici, che ripercorre i luoghi lombardi della conversione del Santo e che, per questa edizione inaugurale, sarà interamente offerto per la pace e a sostegno del ministero di Papa Leone XIV, primo Pontefice dell’Ordine agostiniano.

Il comunicato stampa

Dal 5 all’8 dicembre 2026 prende il via il Cammino Storico di Sant’Agostino (Sancti Augustini Historicum Iter), nuovo itinerario promosso dall’Associazione Cammino di Sant’Agostino. Quattro giornate a piedi, da Cassago Brianza a Pavia, per ripercorrere i luoghi lombardi decisivi della conversione di Agostino, in un pellegrinaggio accessibile anche a chi non può dedicargli settimane di ferie.

I luoghi della conversione

Il percorso parte da Cassago Brianza, identificata con l’antico Rus Cassiciacum, dove Agostino soggiornò nel 386. Passa per Monza e arriva a Milano, dove il Santo ricevette il battesimo da Sant’Ambrogio nella notte di Pasqua del 387, per concludersi a Pavia, nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro che custodisce le sue reliquie. Il Cammino Storico non sostituisce il tradizionale Cammino di Sant’Agostino, articolato in 26 giornate, ma ne valorizza una dimensione precisa. Si può partecipare anche a una sola tappa, grazie ai collegamenti ferroviari e in bus lungo l’itinerario.

Per il Papa e per la pace

L’Associazione offre il pellegrinaggio inaugurale a sostegno di Papa Leone XIV, primo Pontefice dell’Ordine agostiniano, e delle sue intenzioni di pace, nel ricordo delle popolazioni ferite dai conflitti. A ogni partenza i pellegrini reciteranno una preghiera per il Santo Padre. «Desideriamo che la fatica dei nostri passi diventi una preghiera di intercessione, per le concrete necessità del Papa», spiegano gli organizzatori. L’arrivo è fissato per l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata, davanti all’arca con le reliquie di Sant’Agostino, con la benedizione finale dei pellegrini e la consegna del Testimonium.

Il programma

– Sabato 5 dicembre: Cassago Brianza – Monza

– Domenica 6 dicembre: Monza – Milano

– Lunedì 7 dicembre: Milano – Binasco

– Martedì 8 dicembre: Binasco – Pavia, Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro