Agroalimentare italiano da record: export a 72,5 miliardi

Il settore agroalimentare si conferma uno dei pilastri più dinamici e resilienti dell’economia italiana, capace di registrare risultati storici nonostante le complessità dello scenario internazionale. I dati ufficiali del Rapporto Ismea 2026 evidenziano una solida espansione che abbraccia l’intera filiera, dalle esportazioni record alla ripresa dei consumi domestici, fino alla creazione di nuova occupazione. Un ruolo determinante in questo percorso di crescita e modernizzazione è svolto dal sostegno pubblico e dai fondi del Pnrr, che alimentano innovazione, sostenibilità e competitività delle imprese su scala globale.

I numeri record dell’export

Nel 2025 le esportazioni agroalimentari hanno raggiunto il nuovo record di 72,5 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto al 2024. Un risultato che consolida un percorso di espansione strutturale che nell’ultimo decennio ha visto crescere il dato a un ritmo medio annuo del 7,3%, superiore a quello delle vendite estere complessive nazionali. Segnali positivi anche dall’occupazione, dagli investimenti saliti a 13,1 miliardi di euro, con un incremento del 5,1% rispetto al 2024 e dal reddito agricolo con +6,6%. È il quadro che emerge dal Rapporto Ismea sull’agroalimentare italiano 2026, presentato al Masaf, con il ministro Francesco Lollobrigida.

Il peso sul Pil nazionale

Decisivo il contributo del Pnrr: negli ultimi tre anni, il governo Meloni ha mobilitato oltre 17,5 miliardi di euro a sostegno del settore, destinati a favorire investimenti, innovazione tecnologica, sostenibilità, ricambio generazionale e rafforzamento delle filiere produttive. In base ai dati Istat aggiornati a settembre, nel 2025 il valore aggiunto dell’agroalimentare italiano, considerando agricoltura e industria alimentare, ha raggiunto 89 miliardi di euro, pari al 4,4% del Pil, registrando una crescita reale (+1,2%) più che doppia rispetto a quella dell’economia nazionale (+0,5%). Il peso dell’agroalimentare sull’economia italiana risulta ancora più significativo considerando l’intera filiera, raggiunge circa l’8% del Pil includendo distribuzione e ristorazione e arriva al 15% se si considerano anche logistica, trasporti e intermediazione. Nel 2025 sul mercato interno la spesa alimentare complessiva delle famiglie italiane, inclusi i consumi fuori casa, ha raggiunto i 305 miliardi di euro (+3,2%), sostenuta non solo dai prezzi, ma anche da una ripresa dei volumi acquistati e da una domanda sempre più attenta alla qualità e alla salubrità delle produzioni.

L’impatto strategico del Pnrr

Un ruolo centrale, spiega il Rapporto, è stato svolto dalla rimodulazione del Pnrr con risorse destinate al settore da 3,6 a 8,8 miliardi di euro, superando i 10 miliardi considerando anche il Piano Nazionale Complementare; tra gli interventi più significativi il Parco Agrisolare, con 3,2 miliardi di euro e il Fondo Rotativo Contratti di Filiera; al 30 giugno 2026 sono 221 i contratti di filiera ammessi a finanziamento, per circa 6,3 miliardi di euro di investimenti attivati, a fronte di 3,9 miliardi di agevolazioni concesse; i programmi coinvolgono complessivamente 3.430 soggetti e interessano l’intero territorio nazionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno, cui è destinato il 53,7% delle agevolazioni. Significativo anche il contributo al comparto biologico, con 65 programmi e circa 1,4 miliardi di euro di investimenti. “I dati confermano la solidità dell’agroalimentare italiano e la sua capacità di continuare a generare ricchezza, occupazione e investimenti anche in un contesto internazionale particolarmente complesso – hanno dichiarato il presidente Ismea Livio Proietti con il direttore generale Sergio Marchi – il dato più significativo è che non siamo di fronte soltanto a una crescita dei risultati economici congiunturali, ma anche dei fondamentali del settore: aumentano gli investimenti, si rafforza l’occupazione (gli addetti dell’agricoltura superano un milione, mentre quelli dell’industria alimentare arrivano a 500 mila, entrambi in crescita rispetto al 2024) e migliora, nel medio periodo, la produttività. A questo si aggiunge la capacità delle nostre imprese di consolidare la propria presenza sui mercati internazionali, dove l’agroalimentare continua a guadagnare peso rispetto agli altri settori dell’economia”.

Fonte Ansa