Adolescenti e iperconnessione digitale: un equilibrio sempre più fragile

Un nuovo quadro analitico delineato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche rivela una crescita vertiginosa dell’uso delle tecnologie digitali tra i quindicenni italiani. L’indagine, che fa parte di uno studio quinquennale su un campione di circa 3.000 adolescenti, mette in luce come l’aumento dell’iperconnessione e l’adozione diffusa dell’intelligenza artificiale si accompagnino a crescenti segnali di fragilità emotiva, sintomi d’ansia, aggressività e tendenza all’isolamento sociale, evidenziando una profonda trasformazione nelle dinamiche relazionali della Generazione Z.

Iperconnessione e diffusione dell’intelligenza artificiale

Cresce l’iperconnessione, con oltre un quindicenne su 4, il 26,8%, che trascorre più di quattro ore al giorno sui social media (soglia dell’iperconnessione), contro il 20,7% del 2025. Il fenomeno riguarda soprattutto le ragazze (35%). L’intelligenza artificiale è invece utilizzata dal 73,1% degli adolescenti, prevalentemente per chiarire dubbi scolastici, soddisfare curiosità e farsi aiutare nei compiti. Tuttavia, il 16,2% presenta un uso definito disfunzionale, caratterizzato da coinvolgimento emotivo, fiducia incondizionata e dipendenza. Il mondo virtuale sembra sostituirsi a quello reale, infatti quasi un giovane su 2 tende a restare in casa quasi tutto il giorno, tranne che per andare a scuola.

Impatto relazionale e fragilità psicologiche

Sono alcuni risultati raccolti nel 2026 nell’ambito del progetto ‘Mutamenti interazionali e benessere’, che dal 2025 e per cinque anni segue circa 3.000 adolescenti nel tempo. I risultati, che saranno presentati domani presso Il Consiglio nazionale delle ricerche, indicano anche un altro fenomeno in ascesa: il phubbing, ovvero il fastidio per le interruzioni quando si è in rete o si chatta, lamentato dal 55% degli intervistati. “Il mondo virtuale e ora l’Ia ci stanno silenziosamente proiettando in una nuova dimensione comunicativa che, per ora, sta producendo più disagi che benefici”, spiega Antonio Tintori del CNR. Rispetto allo scorso anno si delinea un quadro adolescenziale sempre più segnato da fragilità, dipendenze e comportamenti antisociali; infatti, sintomi di ansia e depressione riguardano il 20,7% degli intervistati, specie le ragazze. La scarsa autostima interessa il 37,3%. E ancora, il 26,2% degli adolescenti presenta livelli elevati di aggressività. Moralmente disimpegnato e tendente a minimizzare la gravità di comportamenti dannosi, è invece il 14,5% dei quindicenni, in questo caso molti più ragazzi.

Isolamento sociale, fenomeno hikikomori e cyberbullismo

La tendenza all’isolamento sociale riguarda il 49,9% degli adolescenti che limita le uscite alle sole attività scolastiche, trascorrendo il resto del tempo in casa. Tra questi, il 6,6% ha sperimentato un isolamento durato sei mesi o più, soglia con cui si definisce lo stadio dell’hikikomori. Per quanto riguarda il cyberbullismo, il coinvolgimento abituale interessa il 47,5% dei quindicenni come autori, il 23,0% come vittime e il 16,2% contemporaneamente in entrambi i ruoli.

Fonte Ansa