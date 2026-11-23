Ottant’anni di impegno per mettere i diritti e la tutela dell’infanzia al centro della coscienza internazionale. Un percorso che ha segnato una svolta nella storia della solidarietà, ma che oggi deve confrontarsi con nuove e gravi emergenze. In occasione dell’80esimo anniversario della fondazione dell’Unicef, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione di Unicef Italia, lanciando un appello contro l’indifferenza e per una rinnovata attenzione alle condizioni dei bambini nel mondo.

Le parole del Capo dello Stato

Gli 80 anni dell’Unicef sono “una lunga storia” e rappresentano “una svolta di civiltà nella vita del mondo: quello di avere messo, con il primo esperimento dell’Unicef nel 1946, in primo piano la condizione dei bambini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione di Unicef Italia, in occasione dell’80esimo anniversario della fondazione. “È stata una svolta che ha avuto risultati straordinariamente importanti, di successo”, ha aggiunto il capo dello Stato in un breve discorso. “Paradossalmente oggi, in cui i mezzi sono maggiori, assistiamo invece a una involuzione pericolosa, con crisi e conflitti che stanno mettendo particolarmente a rischio la vita dei bambini. Ci sono condizioni critiche anche in Italia, e l’Italia – ha spiegato – è un Paese che ha dentro di sé la sensibilità di garantire sicurezza, però anche da noi ci sono difficoltà e condizioni critiche. Ma nel mondo queste difficoltà sono cresciute”. Per il presidente c’è una sorta di “indifferenza che mette a rischio la condizione infantile”. “Per questo gli 80 anni dell’Unicef non sono solo il ricordo di un avanzamento di civiltà ma anche un monito al mondo affinché recuperi quella condizione di consapevolezza del 1947 e l’applichi in tutto ovunque”.

Il richiamo

Si tratta, secondo Mattarella, non solo di “una funzione di ricordo ma di un fronte decisivo per l’umanità ed è perfino sorprendente che non venga colto da tutti nel mondo”. Bisogna che “i bambini, che rappresentano il futuro ed anche il presente della vita collettiva, vengano curati adeguatamente. Quel che si vede oggi in alcune zone del mondo è sconfortante e richiede un impegno moltiplicato”, ha concluso Mattarella.

Fonte Ansa