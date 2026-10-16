2026 anno critico per gli incendi boschivi: colpiti 200 km quadrati di foreste

In nove mesi del 2026 è andato in fumo poco meno del territorio comunale di Roma. Quest’anno è particolarmente critico per gli incendi boschivi nel nostro Paese, poiché se sono registrati 2076, per un superficie totale bruciata di 1.200 chilometri quadrati – uno dei valori recenti più alti -, soprattutto in Sicilia, seguita a grande distanza da Calabria e Puglia. Lo dicono i dati del sistema di monitoraggio degli impatti dei grandi incendi boschivi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Un episodio di particolare gravità è avvenuto in Piemonte, nelle province di Biella e Vercelli, dove il fuoco ha percorso circa 9 km² di superfici forestali, costituite prevalentemente da boschi misti di latifoglie decidue e conifere. “Oggi disponiamo di dati e conoscenze che ci consentono di comprendere meglio la portata degli incendi boschivi, i danni che provocano e gli impatti sugli ecosistemi, sulla biodiversità e sul territorio. Sappiamo con che cosa dobbiamo confrontarci e quali sono le conseguenze del fuoco sul nostro patrimonio naturale. Queste conoscenze devono tradursi in azioni concrete: abbiamo davanti i mesi che ci separano dalla prossima estate per rafforzare la prevenzione, migliorare la capacità di intervento e promuovere una gestione più consapevole del territorio”, ha detto la presidente ISPRA e SNPA, Maria Alessandra Gallone.

Gli incendi boschivi nel 2026 in Italia

Ad oggi, i dati dell’European Forest Fire Information System (EFFIS) delineano un quadro ancora severo per gli effetti degli incendi boschivi in Europa. I maggiori scostamenti rispetto alle medie di lungo periodo si riscontrano in Spagna, Francia, Italia, Croazia e Belgio. Dal 1° gennaio al 15 settembre 2026, sono stati registrati 2076 grandi incendi boschivi, per una superficie totale bruciata pari a più di 1200 km2, poco meno del territorio comunale di Roma Capitale. Il 2026 in Italia si rivela particolarmente critico, con valori di superficie complessiva bruciata tra i più alti degli ultimi anni. Le stime evidenziano che le aree boschive percorse da incendio corrispondono a quasi 200 km2 (il 16% della superficie totale percorsa da incendi). Sono stati colpiti, in particolare, 78 km2 di boschi di querce e boschi misti, 65 km2 di macchia alta, boschi di leccio e sughera, 44 km² di foreste di conifere sempreverdi, 0.26 km² di lariceti e 11 km² di superfici arboree non classificate. È quanto emerge dal sistema di monitoraggio degli impatti dei grandi incendi boschivi, sviluppato da ISPRA, che fornisce dati aggiornati e scientificamente validi a supporto delle amministrazioni centrali e regionali nella valutazione degli effetti del fenomeno degli incendi boschivi. Le analisi, basate su osservazioni satellitari ad alta risoluzione, garantiscono coerenza metodologica e rappresentatività statistica.

Dove

Al 15 settembre 2026 risultano grandi incendi boschivi in tutte le regioni italiane. La Sicilia è il contesto geografico più colpito, contribuendo al 55% delle aree totali bruciate a scala nazionale. Calabria e Puglia rappresentano entrambe un valore intorno al 10%. Per il nord Italia la regione più colpita risulta il Piemonte (4%) e per il centro l’Abruzzo (4%). Anche per il 2026, la provincia di Agrigento risulta essere quella maggiormente colpita da incendi, con una superficie totale bruciata pari a 222 km² e una porzione forestale coinvolta di circa 15 km².

Colpite le aree protette

Particolarmente significativo è il dato relativo alle aree protette, dove si concentra oltre il 30% della superficie totale bruciata in Italia. All’interno di Parchi, Riserve naturali e Siti Natura 2000 ricade inoltre circa il 40% delle superfici forestali percorse dal fuoco a livello nazionale, evidenziando la forte esposizione di ecosistemi di elevato valore naturalistico.

Episodi rilevanti

Nel territorio delle province di Agrigento e Palermo, il 20 luglio scorso un vasto incendio ha interessato 63 km², di cui circa 12 km² classificati come aree forestali. Le superfici forestali coinvolte sono costituite prevalentemente da boschi e boscaglie di specie arboree e arbustive sempreverdi e da boschi di conifere (in prevalenza piantagioni). L’area percorsa dal fuoco ricade prevalentemente all’interno di siti ad elevato valore naturalistico. Un episodio di particolare gravità, per il coinvolgimento di ecosistemi forestali di elevato pregio naturalistico nel settore prealpino, si è verificato il 4 agosto in Piemonte, nelle province di Biella e Vercelli. L’evento ha percorso circa 9 km² di superfici forestali, costituite prevalentemente da boschi misti di latifoglie decidue e conifere.

Tecnologia alleato fondamentale

Maria Alessandra Gallone, Presidente ISPRA e SNPA: “Oggi disponiamo di dati e conoscenze che ci consentono di comprendere meglio la portata degli incendi boschivi, i danni che provocano e gli impatti sugli ecosistemi, sulla biodiversità e sul territorio. Sappiamo con che cosa dobbiamo confrontarci e quali sono le conseguenze del fuoco sul nostro patrimonio naturale. Queste conoscenze devono tradursi in azioni concrete: abbiamo davanti i mesi che ci separano dalla prossima estate per rafforzare la prevenzione, migliorare la capacità di intervento e promuovere una gestione più consapevole del territorio. Le nuove tecnologie possono rappresentare un alleato fondamentale nella prevenzione e nella gestione degli incendi boschivi. L’utilizzo dei droni, insieme ai sistemi di osservazione satellitare e all’analisi dei dati ambientali, consente di migliorare la conoscenza del territorio, individuare tempestivamente le situazioni di criticità e monitorare le aree colpite dal fuoco, anche per valutarne gli impatti e orientare gli interventi successivi”.

Collaborazione

“In questo percorso, è essenziale rafforzare la collaborazione tra istituzioni e amministrazioni locali; i sindaci non devono essere lasciati soli di fronte a una sfida così complessa, ma devono poter contare su strumenti conoscitivi, competenze tecnico-scientifiche e un supporto qualificato per assumere decisioni consapevoli”.

“La prevenzione si costruisce”

“ISPRA può contribuire a questo impegno mettendo a disposizione il patrimonio di dati, le attività di monitoraggio e le competenze maturate nell’osservazione degli ecosistemi. La prevenzione non si improvvisa quando arrivano le fiamme: si costruisce prima, attraverso la conoscenza scientifica, la pianificazione e la collaborazione tra istituzioni, comunità locali e cittadini”.