Volare con una disabilità non deve essere una scommessa

Il 15 giugno 2026 Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla revisione delle norme europee sui diritti dei passeggeri aerei. È una notizia che riguarda milioni di viaggiatori, ma che per le persone con disabilità o mobilità ridotta ha un significato ancora più concreto. Perché prendere un aereo, per molti, non è mai solo comprare un biglietto e presentarsi in aeroporto. È programmare l’assistenza, verificare le condizioni dell’imbarco, sperare che la carrozzina arrivi integra, chiedersi se il personale sarà preparato, temere che un imprevisto trasformi un viaggio in un problema difficile da gestire.

Nel dibattito pubblico sui voli si parla spesso di ritardi, rimborsi, bagagli, cancellazioni e overbooking. Sono temi importanti, certo. Ma per una persona con disabilità il diritto al viaggio comincia prima. Comincia dal poter ricevere informazioni accessibili, prenotare assistenza senza ostacoli, arrivare in aeroporto sapendo che qualcuno risponderà davvero, salire a bordo senza essere trattata come un’eccezione, ritrovare all’arrivo il proprio ausilio nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato. Una carrozzina danneggiata non è un bagaglio rotto. È una parte essenziale dell’autonomia quotidiana.

L’accordo europeo viene presentato come un rafforzamento complessivo dei diritti dei passeggeri e, tra i punti richiamati dalle istituzioni europee, c’è anche una maggiore attenzione alle persone con mobilità ridotta e con disabilità. La Commissione europea ha sottolineato il miglioramento del supporto durante le interruzioni del viaggio e una protezione più forte delle attrezzature essenziali per la mobilità. Sono parole tecniche, ma dietro c’è una realtà molto semplice: se un volo viene cancellato, se una coincidenza salta, se un ausilio viene smarrito o danneggiato, la persona non subisce soltanto un disagio logistico. Rischia di perdere libertà, sicurezza e dignità.

Il punto centrale è proprio questo: il viaggio accessibile non può dipendere dalla fortuna. Ancora oggi molte persone con disabilità raccontano esperienze molto diverse tra un aeroporto e l’altro, tra una compagnia e l’altra, perfino tra due voli della stessa compagnia. A volte tutto funziona bene, con personale attento e procedure fluide. Altre volte emergono disorganizzazione, comunicazioni confuse, tempi lunghi, attese umilianti, mancanza di ascolto. Una normativa più chiara può aiutare, ma solo se diventa pratica quotidiana, formazione obbligatoria, responsabilità verificabile.

L’aereo è uno spazio particolare, perché concentra molte barriere in poco tempo: trasferimenti, sicurezza, imbarco, sedili, spazi ridotti, comunicazioni di emergenza, gestione degli ausili, assistenza all’arrivo. Ogni passaggio deve essere pensato. Non basta avere una procedura scritta se poi il personale non la conosce. Non basta dichiarare disponibilità all’assistenza se la prenotazione è complicata. Non basta parlare di inclusione se il passeggero viene spostato senza spiegazioni o se il suo ausilio viene trattato come un collo qualsiasi.

In questa prospettiva, il rafforzamento dei diritti dei passeggeri con disabilità dovrebbe essere letto come una questione di civiltà, non come un favore. Il diritto alla mobilità è collegato al lavoro, alla salute, allo studio, al turismo, agli affetti, alla partecipazione sociale. Una persona può dover volare per una visita medica, per un convegno, per raggiungere la famiglia, per lavoro, per una vacanza meritata. In tutti questi casi non dovrebbe chiedersi se il proprio corpo, la propria carrozzina o il proprio bisogno di assistenza saranno considerati un problema.

La tecnologia può svolgere un ruolo importante. Sistemi digitali accessibili per prenotare l’assistenza, notifiche chiare sullo stato della richiesta, tracciamento degli ausili, comunicazioni in tempo reale, app compatibili con screen reader, informazioni disponibili in formati diversi possono ridurre molta incertezza. Ma la tecnologia, da sola, non basta. Serve una catena organizzativa coerente. Se il passeggero segnala un bisogno e quell’informazione non arriva correttamente al personale di terra o di bordo, il sistema fallisce. Se l’app è perfetta ma nessuno interviene quando qualcosa va storto, l’accessibilità resta sulla carta.

C’è anche un tema di linguaggio e di atteggiamento. Le persone con disabilità non viaggiano “nonostante” la disabilità. Viaggiano come tutti, con esigenze specifiche che devono essere rispettate. Non dovrebbero sentirsi ringraziare per la pazienza, come se sopportare disservizi fosse parte naturale della loro condizione. Non dovrebbero doversi giustificare, spiegare continuamente, controllare ogni dettaglio, accettare soluzioni improvvisate. Un servizio maturo è quello che prevede i bisogni, non quello che li scopre all’ultimo momento.

L’accordo europeo arriva dopo anni di discussioni e dovrà ora tradursi in applicazione concreta. Sarà importante monitorare come le nuove regole verranno recepite, spiegate ai passeggeri e fatte rispettare. Perché il vero cambiamento non si misura nelle conferenze stampa, ma negli aeroporti: al banco check-in, ai controlli, al gate, sull’aereo, al nastro bagagli, nel momento in cui una persona ritrova o non ritrova il proprio ausilio. È lì che un diritto diventa reale oppure resta una promessa.

Per le compagnie aeree e per gli aeroporti, questo può essere anche un passaggio culturale. L’accessibilità non deve essere vissuta come un costo aggiuntivo o una complicazione, ma come parte della qualità del servizio. Un sistema capace di assistere bene una persona con disabilità è spesso un sistema più ordinato, più sicuro e più umano per tutti. Famiglie con bambini, anziani, persone con difficoltà temporanee, viaggiatori inesperti o in situazioni di stress beneficiano di procedure più chiare e personale più preparato.

Volare con una disabilità non dovrebbe essere un atto di coraggio. Dovrebbe essere, semplicemente, un’esperienza possibile. Con la stessa serenità, gli stessi diritti e la stessa dignità riconosciuti agli altri passeggeri. Le nuove regole europee possono rappresentare un passo avanti, ma il passo decisivo sarà trasformare le tutele in abitudini operative. Perché l’inclusione, in aeroporto, non si vede nei comunicati. Si vede quando una persona sale a bordo senza sentirsi un peso e arriva a destinazione con la propria autonomia ancora intatta.