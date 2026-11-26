Il mondo, dal 25 novembre, data della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, sta vivendo i “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere” per promuovere la prevenzione e l’eradicazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze. Detto ciò è importante rimarcare che, la violenza di genere, resta una delle violazioni dei diritti umani più estese, durature e devastanti del nostro tempo. Non è un fenomeno marginale né lontano: attraversa continenti, culture e classi sociali, e si consuma soprattutto dove dovrebbe regnare la fiducia, tra le mura di casa. La Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1993, ne offre una definizione ancora preziosa: qualsiasi atto fondato sul genere che provochi, o possa provocare, un danno o una sofferenza fisica o psicologica alle donne. Vi rientrano anche la minaccia di tali atti, la coercizione e la privazione arbitraria della libertà, sia nello spazio pubblico sia nella vita privata. Una definizione ampia, che ci ricorda come la violenza non lasci sempre lividi visibili: esiste quella che umilia, controlla, isola, toglie la voce.

Ciò che rende il quadro ancora più grave è l’impunità che lo circonda. Troppe volte il male resta senza nome e senza giustizia a causa dell’omertà, della complicità, dello stigma e della vergogna che in molte comunità gravano su chi subisce, invece che su chi infligge. La vittima tace perché teme di non essere creduta; chi sa preferisce voltarsi dall’altra parte. Così la violenza si perpetua, protetta dal silenzio. Questo silenzio è una sconfitta collettiva. Ogni donna ha una dignità inviolabile, che nessuna circostanza può cancellare, e difenderla non è un favore ma un dovere di civiltà. Il nostro atteggiamento verso chi ha subito violenza deve essere quello della prossimità e dell’ascolto, non del sospetto o del giudizio. Per questo la risposta non può limitarsi alla denuncia, per quanto necessaria. Serve un impegno concreto e condiviso. Le famiglie sono chiamate a educare al rispetto, insegnando ai figli che la forza non è sopraffazione e che l’amore non è possesso. Le scuole, le associazioni e le comunità locali possono diventare luoghi di ascolto sicuro, dove chi soffre trovi accoglienza e non diffidenza. Le istituzioni devono garantire protezione efficace, giustizia tempestiva e sostegno a chi esce da percorsi di abuso. E ciascuno di noi può fare la propria parte, riconoscendo i segnali, offrendo una parola, accompagnando chi chiede aiuto verso i centri antiviolenza.

Spezzare l’omertà è un atto di solidarietà e di giustizia insieme. Significa dire a ogni donna: non sei sola, ti crediamo, la vergogna non è tua. Significa anche chiamare per nome la responsabilità di chi usa violenza, offrendogli, dove possibile, la possibilità di un percorso di cambiamento. Questa giornata non sia un rito annuale, ma un’occasione per cambiare lo sguardo. Il futuro che desideriamo, fatto di relazioni libere dalla paura e di comunità capaci di proteggere i più vulnerabili, comincia dal coraggio di rompere il silenzio.