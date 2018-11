SABATO 24 NOVEMBRE 2018, 00:02, IN TERRIS

Violenza sulle donne: sconfiggerla è possibile

DANIELA FUMAROLA

E

sattamente un anno fa, proprio dalle colonne on-line di In Terris, ci interrogavamo su quanto avremmo potuto fare per contrastare la violenza sulle donne, convinti che un cambio di cultura generale della società potrebbe innescare meccanismi virtuosi contro questo malvagio fenomeno. A dodici mesi di distanza abbiamo maturato ancor più la consapevolezza che unire le forze con l’impegno di tutti, istituzioni, sindacato, imprese, scuola, famiglie e mondo dell’informazione, si possono raccogliere i frutti di una battaglia di civiltà. È altrettanto vero che i numeri relativi alle donne vittime di violenze in Italia sono ancora spaventosi, ma questo deve essere un motivo in più per procedere a quel cambiamento necessario in ognuno di noi.

La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne avvalora l’obiettivo comune che dobbiamo prefiggerci: sconfiggere atteggiamenti che offendono la dignità umana; abbattere i muri dell’omertà dietro cui si nascondono gli aguzzini; cambiare i processi educativi dei nostri figli, a partire dalle scuole di prima infanzia, per inculcare il concetto che il rispetto è la più alta forma di giustizia sociale. Tutto questo è possibile, è realizzabile, è da Paese che si definisce civile.

Tra qualche giorno, in Puglia, la Cisl regionale, in collaborazione con la nostra federazione dei servizi e del commercio, con la Cisl Taranto Brindisi, organizza due distinte giornate di riflessione sulla condizione del lavoro femminile e sulle ingiustizie che, talvolta, si consumano proprio nei luoghi di lavoro. Ci aiuterà, tra gli altri, Alberto Fornasari, docente dell’Università di Bari, che ha condotto uno studio sulla violenza del linguaggio usato nei posti di lavoro nei confronti della componente femminile dei dipendenti. Si tratta, anche in questo caso, di maltrattamento e di sopruso.

Con Cgil, Uil e Confindustria nazionali e regionali, già dal 2016, avevamo siglato un accordo per "promuovere nelle aziende la cultura del rispetto ed aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, delle lavoratrici, dei lavoratori e dei loro rappresentanti" affinché arrivasse forte alla società civile l’impegno e la determinazione a combattere ogni forma di violenza, anche quella psicologica. Sono passi che possono apparire insufficienti a debellare il fenomeno ma appartengono a quella sfera sociale – i luoghi di lavoro – che tanto può fare per modificare atteggiamenti che sfociano in azioni più gravi. Tutte le forme di violenza sono deprecabili ma quelle sulle donne si basano su una convinzione di dominio che dobbiamo allontanare dai nostri processi mentali e culturali per affermare con maggiore certezza che la violenza di genere si può combattere: basterebbe passare dall’indignazione all’ascolto delle storie di donne offese e maltrattate psicologicamente per credere che questa battaglia si può vincere con l’aiuto di tutti.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it