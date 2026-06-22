Violenza contro le donne: la sfida culturale per fermare abusi e femminicidi

Gli episodi di violenza contro le donne continuano a occupare con drammatica frequenza le cronache, evidenziando un fenomeno che comprende femminicidi, maltrattamenti, abusi e molte altre forme di sopraffazione. Non si tratta di fatti isolati o riconducibili esclusivamente a responsabilità individuali, ma della manifestazione di un modello culturale ancora segnato da disuguaglianze di genere e da una concezione del rapporto uomo-donna fondata sul possesso, sul controllo e sulla negazione della piena dignità e libertà della persona. La violenza di genere rappresenta una questione strutturale che affonda le proprie radici in stereotipi, pregiudizi e modelli relazionali distorti, spesso trasmessi e normalizzati nel tempo. Per questo motivo è necessario affiancare agli strumenti di prevenzione e di repressione un profondo cambiamento culturale, capace di incidere sulle cause che alimentano il fenomeno.

Le istituzioni sono chiamate a rafforzare le politiche di prevenzione, protezione e sostegno nei confronti delle vittime, garantendo percorsi efficaci di tutela e di autonomia. Tuttavia, nessun intervento normativo potrà essere pienamente efficace senza il coinvolgimento dell’intera società civile. Associazioni, famiglie, mondo dell’informazione, realtà educative e tutti i soggetti sociali sono chiamati a promuovere una cultura fondata sull’uguaglianza, sul rispetto reciproco e sul rifiuto di ogni forma di discriminazione e violenza. La prevenzione passa innanzitutto attraverso l’educazione. Fin dall’infanzia è fondamentale trasmettere il valore del rispetto, dell’ascolto, del consenso, dell’empatia e della corretta gestione delle emozioni, affinché le nuove generazioni possano costruire relazioni equilibrate e riconoscere tempestivamente ogni forma di abuso, sia fisico sia psicologico. Educare alla parità significa contribuire alla formazione di cittadini consapevoli, capaci di contrastare ogni forma di prevaricazione.

Un ruolo altrettanto importante è svolto dal linguaggio. Utilizzare parole inclusive, rispettose e attente alla dignità delle donne non rappresenta un semplice esercizio formale, ma uno strumento concreto di prevenzione culturale. Il modo in cui raccontiamo i fatti, descriviamo le vittime e affrontiamo il tema della violenza contribuisce infatti a costruire la percezione collettiva del fenomeno. Un linguaggio libero da stereotipi, colpevolizzazioni e giustificazioni è parte integrante dell’impegno per contrastare la violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto. Contrastare la violenza contro le donne significa, dunque, assumersi una responsabilità collettiva e quotidiana. Solo attraverso un impegno costante, condiviso e orientato al cambiamento culturale sarà possibile superare la logica della sopraffazione e costruire una società nella quale la parità, il rispetto e la dignità di ogni donna siano pienamente riconosciuti e tutelati.