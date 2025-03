Una giornata per riflettere sull’importanza delle foreste

La Giornata Internazionale delle Foreste, che ci apprestiamo a celebrare, rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere sull’importanza delle foreste e promuovere la loro salvaguardia e gestione sostenibile. Questi polmoni verdi costituiscono un elemento essenziale per l’equilibrio ecologico della nostra Casa Comune, in quanto svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della biodiversità, nel ciclo dell’acqua, nella protezione del suolo e, non da ultimo, nel contrasto ai cambiamenti climatici. Esse costituiscono anche una risorsa economica, sociale e culturale per milioni di persone in tutto il mondo. Le foreste, inoltre, sono fondamentali per la produzione di ossigeno, fungendo da “scorte d’aria” del pianeta. Infatti, esse assorbono una quantità significativa di anidride carbonica, contribuendo così a mitigare gli effetti del riscaldamento globale. Inoltre, offrono habitat per una vasta gamma di specie animali e vegetali, molte delle quali non sono ancora state completamente scoperte. Le foreste tropicali, per esempio, ospitano circa il 50% delle specie viventi sulla Terra.

Tuttavia, nonostante il loro valore ecologico, economico e sociale, le foreste sono minacciate da diversi fenomeni come la deforestazione illegale, l’espansione agricola, l’urbanizzazione e i cambiamenti climatici. Secondo le stime delle Nazioni Unite, ogni anno vengono distrutti milioni di ettari di foresta, con gravi ripercussioni per l’ambiente e per le comunità che dipendono da esse per la propria sopravvivenza. In questo contesto, il Magistero di Papa Francesco si distingue per il suo costante richiamo alla responsabilità collettiva nell’ambito della custodia della Casa Comune. Nella sua enciclica Laudato si’, il Santo Padre ha esortato l’umanità a riconoscere la necessità di un cambiamento nelle abitudini e nei modelli di sviluppo, che siano più rispettosi della Terra. Francesco invita a prendersi cura del Creato, a fermare la distruzione delle risorse naturali e a ridurre l’inquinamento. Il Papa denuncia la cultura dello scarto e mette in guardia contro l’avidità che spinge all’esplosiva crescita dell’agricoltura intensiva e della deforestazione. Le sue parole sono un appello per un’ecologia integrale, che riconosca la connessione tra la cura del pianeta e la giustizia sociale, come sottolineato nella Laudato si’: “Tutto è connesso“.

La Giornata delle Foreste, quindi, non è solo una celebrazione, ma un’opportunità per ripensare il nostro rapporto con l’ambiente. Il messaggio di Papa Francesco ci invita a riflettere su come le scelte individuali e collettive possano contribuire a preservare le foreste, garantendo un futuro più sostenibile per le generazioni future.