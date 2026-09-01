Un nuovo paradigma per il Sud Italia: attrarre talenti con la tecnologia

C’era una volta il “Treno del Sole”, la lunga tratta ferroviaria che negli anni Sessanta portava migliaia di meridionali verso le fabbriche del Nord Italia e dell’Europa. Valigie di cartone legate con lo spago, biglietti di sola andata, famiglie divise tra il paese d’origine e le periferie industriali di Torino, Milano o Stoccarda: quella stagione ha segnato profondamente l’identità del Mezzogiorno, lasciando un vuoto demografico e affettivo che si è protratto per decenni. Le difficoltà di allora erano tangibili: baracche di fortuna, cartelli che negavano l’affitto ai meridionali, un lavoro manuale spesso usurante, la nostalgia di una terra lasciata per necessità più che per scelta. Eppure, quella generazione ha costruito, con sacrificio, le fondamenta economiche di un’Italia più ricca, dimostrando una capacità di adattamento e di resilienza che ancora oggi merita rispetto e memoria.

Oggi il fenomeno migratorio dal Sud ha cambiato volto, pur mantenendo alcune ferite comuni. Non si parte più solo con la valigia di cartone, ma spesso con una laurea in tasca: è la cosiddetta “fuga dei cervelli”, che vede ogni anno migliaia di giovani meridionali lasciare il proprio territorio per cercare altrove opportunità che la propria terra non riesce a offrire. Cambiano i mezzi, non più treni stipati ma voli low cost prenotati in pochi clic, cambiano le mete, sempre più spesso europee o internazionali, ma resta immutata la sostanza: un capitale umano prezioso che se ne va, impoverendo il tessuto sociale ed economico delle regioni di origine.

Ci sono, però, segnali di cambiamento che vale la pena valorizzare. Le tecnologie digitali hanno reso possibile un legame diverso con la terra d’origine: si può lavorare in smart working per aziende del Nord restando a vivere al Sud, si moltiplicano le esperienze di imprenditoria giovanile legate al turismo, all’agroalimentare di qualità, all’innovazione digitale. Sempre più borghi e città del Meridione stanno investendo in politiche di attrazione dei talenti e di rientro dei cervelli, offrendo incentivi e infrastrutture a chi sceglie di tornare o di restare.

È da qui che può nascere un nuovo paradigma: non più un Sud condannato a esportare energie e a importare rimesse, ma un territorio capace di trattenere e attrarre competenze, valorizzando le proprie risorse, paesaggistiche, culturali, agricole, industriali e umane, come leva di sviluppo autonomo. Serve una visione condivisa tra istituzioni, imprese e società civile, capace di investire in infrastrutture, formazione e opportunità reali di lavoro qualificato. La storia del “Treno del Sole” ci ricorda da dove veniamo. Sta a noi, oggi, scrivere una storia diversa: quella di un Mezzogiorno che non si svuota più, ma che torna a essere, per le nuove generazioni, un luogo dove costruire il proprio futuro.