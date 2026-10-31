Tutti i Santi, le Beatitudini come strada di santità nella vita quotidiana

Il primo novembre la Chiesa universale celebra la festa di “Tutti i Santi”, e questo giorno è un giusto e doveroso riconoscimento per tutte quelle persone, uomini e donne che attraverso la loro vita, e la loro umiltà hanno testimoniato la fede, la bontà, la carità e l’amore verso il prossimo. La santità, non è qualcosa di lontano dalla vita quotidiana. Può manifestarsi nelle relazioni familiari, nell’amicizia, nel lavoro, nella scuola e in ogni occasione in cui scegliamo di amare invece di essere indifferenti. Proprio in questo giorno così importante e particolare, la liturgia ci offre una delle pagine più belle e più profonde del Vangelo di Matteo: “Il discorso della Montagna”, nel quale Gesù pronuncia le famose “Beatitudini”.

Immaginiamo per un attimo la scena Gesù, si trova sopra una montagna a nord del mar di Galilea, vicino a Cafarnao, un antico villaggio di pescatori. E Gesù in questo discorso, che può essere considerato l’annuncio della vera felicità secondo il Vangelo, indica quali sono i valori dell’uomo e lo fa proprio attraverso le “Beatitudini”. La parola “Beatitudine” deriva dal latino: “beatitudo”, un termine astratto, formato dall’aggettivo “beatus” che significa: beato, felice o contento, e ancor di più l’aggettivo “beatus”, è il participio perfetto del verbo arcaico latino “beare”, che significava “rendere felice”, “colmare di beni” o “beneficiare”. Per ascoltare le parole di Gesù, le persone erano giunte anche dalla Giudea, da Gerusalemme e dalle zone costiere di Tiro e Sidone, il Vangelo non ci consegna un numero, dice solo che era una moltitudine. Con le Beatitudini, Gesù propone un nuovo modo di guardare e concepire la vita e di comprendere la felicità. In una società che spesso identifica la felicità con il successo, la ricchezza, il potere e l’apparenza.

Egli ci invita riscoprire valori più autentici: la povertà di spirito, la mitezza, la giustizia, la misericordia, la purezza del cuore e la pace. Ricordiamo che le Beatitudini non sono soltanto parole da leggere o tenere a mente, ma un invito concreto a trasformazione il nostro modo di vivere, di pensare e di relazionarci con gli altri. Le Beatitudini possono sembrare ideali difficili da realizzare, soprattutto in un mondo caratterizzato dalla competizione, dalla fretta, dall’individualismo. Eppure, proprio nella vita di ogni giorno esse possono diventare una guida preziosa. Anche un piccolo gesto può esprimere il significato di una Beatitudine: ascoltare qualcuno che si sente solo, aiutare una persona in difficoltà, difendere chi viene deriso, rinunciare a una parola offensiva oppure compiere un atto di generosità senza aspettarsi nulla in cambio. Le Beatitudini ci interrogano sulla nostra responsabilità verso gli altri. Non basta desiderare un modo più giusto e più pacifico: siamo chiamati a contribuire alla sua costruzione.

Ogni volta che scegliamo la verità, rispettiamo una persona, difendiamo un debole o promuoviamo la riconciliazione, rendiamo concreto il messaggio di Gesù. Esse sono ancora oggi di grande attualità. In un mondo segnato da guerre, che purtroppo non cessano mai, disuguaglianze, solitudine e indifferenza, propongono una strada alternativa fondata sulla fraternità e sulla dignità di ogni essere umano. Gesù non ci invita a cercare una felicità superficiale, ma una gioia che nasce da un cuore capace di amare. Egli, ci insegna che la grandezza di una persona, uomo o donna, non si misura dal potere che possiede, ma dal bene che sa compiere; non dalla capacità di imporsi, ma della disponibilità a servire, non da ciò che accumula, ma da ciò che dona. Vivere le Beatitudini non vuol dire non sbagliare mai, ma piuttosto, rialzarsi dopo una caduta, riconoscere i propri errori e ricominciare con fiducia. E’ un cammino quotidiano, fatto di scelte ma importanti, che richiede pazienza, coraggio e apertura verso gli altri.

“Il beato” cristiano è colui che leva lo sguardo verso l’alto, verso l’eterno e l’infinito e ascolta un messaggio controcorrente, sconcertante e fin provocatorio. Poveri sofferenti, miti, affamati e assetati, misericordiosi, puri, artefici di pace, perseguitati sono convocati da Cristo come suoi discepoli, chiamati a edificare quel Regno di Dio da cui sono esclusi coloro che conoscono solo la frenesia del piacere, del potere e del possesso. E’ questo il pensiero del cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente emerito del Pontificio consiglio della cultura e della Pontificia commissione archeologica sacra, che definisce allo stesso tempo le Beatitudini, il più grande discorso all’umanità di ogni tempo. Accogliere le Beatitudine significa, quindi scegliere ogni giorno di vivere con maggiore umiltà, compassione e responsabilità. E’ un invito a trasformare i valori del Vangelo in azione e gesti concrete, affinché la speranza non rimanga soltanto una parola, ma diventi uno stile di vita capace di illuminare il cammino di ciascuno e di tutta la cosiddetta comunità civile.