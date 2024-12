Tutela del suolo: il ruolo primario dell’agricoltura

Il termine “suolo” indica generalmente il sottile strato che ricopre la superficie terrestre ed è un ecosistema estremamente complesso, ricco di biodiversità e fondamentale per la sopravvivenza di ognuno di noi, soprattutto in un’epoca segnata dall’emergere dei cambiamenti climatici e dei loro effetti nella quotidianità di ogni Paese e alle latitudini più disparate. Questo motivo, già nel 2014, ha spinto la FAO all’introduzione della Giornata mondiale del Suolo, con l’intento di sensibilizzare i cittadini in merito all’importanza di mantenere il suolo sano e, conseguentemente a ciò, di gestire in maniera più sostenibile le risorse da esso provenienti.

In particolare, quest’anno, il tema scelto dalle Nazioni Unite per questa importante ricorrenza, è denominato “Caring for Soils: Measure, Monitor, Manage” ed evidenzia la necessità improrogabile di adottare strumenti innovativi per comprendere le problematiche più urgenti e, allo stesso tempo, adottare piani climatici più efficaci finalizzati ad una gestione più attenta del suolo.

In riguardo a questi aspetti, l’agricoltura, gioca un ruolo di primo piano in quanto, un suolo sano, attraverso questa attività, permette di garantire il 98% del sostentamento alimentare da destinare a una popolazione mondiale in costante crescita. Quindi, gli agricoltori, attraverso il loro legame profondo con la terra, costituiscono l’argine primario per la salvaguardia del suolo e devono quindi essere coadiuvati per far fronte nella maniera migliore ai cambiamenti climatici e al raggiungimento di sistemi agroalimentari resilienti. Tutti noi quindi, al fine di raggiungere l’obiettivo di “consumo di suolo zero”, sancito dall’Onu per il 2050, abbiamo il compito di sostenere il settore primario di fronte a questa sfida per la tutela della nostra “Casa comune”. Acli Terra, come sempre, è pronta a fare la sua parte ma, da soli, non si va da nessuna parte. Serve l’aiuto di tutti con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dell’importanza della tutela del suolo, anche e soprattutto orientando lo sguardo verso la salute dei cittadini.