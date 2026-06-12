Trasporti accessibili: la sfida europea parte prima ancora del viaggio

Quando si parla di trasporti accessibili, l’immaginazione corre quasi sempre alla scena più evidente: una persona in carrozzina davanti a un autobus senza pedana, a una stazione senza ascensore, a un treno troppo alto, a un marciapiede interrotto, a un taxi non attrezzato. Sono immagini vere, concrete, spesso dolorose. Ma raccontano solo una parte del problema.

Oggi la mobilità non è più fatta soltanto di mezzi fisici. Prima ancora di partire, una persona deve cercare informazioni, confrontare orari, acquistare biglietti, prenotare assistenza, usare app, leggere avvisi, ricevere aggiornamenti in tempo reale, orientarsi in stazioni e aeroporti sempre più digitalizzati. Se anche uno solo di questi passaggi non è accessibile, il viaggio può diventare impossibile prima ancora di cominciare.

È per questo che l’evento europeo “Advancing Accessibility in Transport”, annunciato da AccessibleEU per il 9 giugno 2026 a Dublino e online, non è una semplice conferenza di settore. È il segnale che la mobilità accessibile sta diventando una delle grandi sfide europee dei prossimi anni. L’iniziativa, organizzata da AccessibleEU insieme al Centre for Excellence in Universal Design della National Disability Authority irlandese, affronterà temi come integrazione multimodale, nuovi servizi di mobilità, innovazione, cooperazione e impatto reale dei sistemi di trasporto inaccessibili sulle persone. L’evento si terrà in formato ibrido, con partecipazione gratuita, sottotitolazione in inglese, interpretariato in Irish Sign Language e International Sign.

Il punto centrale è proprio l’integrazione multimodale. Una persona non viaggia quasi mai usando un solo mezzo. Prende un autobus per arrivare in stazione, poi un treno, poi magari una metropolitana, poi un taxi o un altro autobus. Oppure deve combinare auto, parcheggio, aeroporto, navetta, aereo e trasporto locale. Per chi non ha disabilità, un cambio non previsto può essere fastidioso. Per una persona con disabilità, può diventare un muro. Se l’ascensore della stazione non funziona, se l’app non segnala il problema, se l’assistenza va prenotata con troppo anticipo, se il percorso alternativo non è accessibile, se il personale non è formato, il viaggio non è semplicemente più scomodo. Può saltare completamente.

La vera accessibilità dei trasporti, quindi, non si misura soltanto dal singolo mezzo, ma dalla continuità del percorso. Il treno può essere accessibile, ma se la biglietteria digitale non lo è, il sistema fallisce. L’aeroporto può avere servizi dedicati, ma se la prenotazione dell’assistenza è complicata o non compatibile con tecnologie assistive, il sistema fallisce. L’autobus può avere una pedana, ma se l’autista non sa usarla o se la fermata è irraggiungibile, il sistema fallisce. Una città può avere una metropolitana moderna, ma se gli annunci sono solo visivi o solo sonori, se la segnaletica è confusa, se non esistono percorsi tattili o informazioni comprensibili, molte persone resteranno escluse.

AccessibleEU nasce proprio per sostenere l’applicazione concreta delle politiche europee sull’accessibilità, lavorando su ambiente costruito, trasporti, tecnologie dell’informazione e comunicazione e politiche pubbliche. È una delle iniziative previste dalla Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e ha l’obiettivo di costruire competenze, collegare gli stakeholder e rafforzare l’attuazione delle norme sull’accessibilità nei Paesi dell’Unione.

Questo aspetto è importante perché il problema, ormai, non è soltanto sapere che l’accessibilità serve. Lo sappiamo. Il problema è realizzarla davvero, con continuità, qualità e responsabilità. In Europa esistono norme, regolamenti, linee guida, standard tecnici, esperienze positive e buone pratiche. Eppure, nella vita quotidiana, troppe persone con disabilità devono ancora programmare ogni spostamento come se fosse una spedizione complessa. Devono telefonare, verificare, chiedere conferme, sperare che l’ascensore funzioni, che l’assistenza sia presente, che il personale capisca, che il mezzo sia quello previsto, che non ci siano cambi improvvisi. Questa non è libertà di movimento. È una libertà condizionata.

La tecnologia potrebbe aiutare moltissimo. App accessibili, informazioni in tempo reale, mappe inclusive, sistemi di navigazione indoor, biglietti digitali compatibili con screen reader, avvisi multimodali, intelligenza artificiale usata per prevedere interruzioni e proporre alternative accessibili, piattaforme integrate tra operatori diversi: tutto questo potrebbe rendere la mobilità molto più semplice. Ma anche qui vale la stessa regola di sempre. La tecnologia non è inclusiva solo perché è nuova. Una app inaccessibile può diventare una barriera più grave di uno sportello fisico, perché elimina perfino la possibilità di chiedere aiuto. Un sistema di bigliettazione digitale non accessibile può impedire a una persona cieca, a una persona con disabilità motoria o a una persona con difficoltà cognitive di viaggiare in autonomia. Un avviso comunicato solo su un display può lasciare fuori chi non vede. Un annuncio solo sonoro può lasciare fuori chi non sente.

C’è poi il tema della formazione del personale. Un’infrastruttura accessibile può essere resa inutile da personale non preparato. La pedana esiste, ma nessuno sa attivarla. Il servizio di assistenza esiste, ma viene trattato come un favore. La persona con disabilità viene spostata senza chiederle come preferisce essere aiutata. Le informazioni vengono date all’accompagnatore invece che alla persona interessata. Sono situazioni che non dipendono solo dalla tecnologia o dall’architettura, ma dalla cultura organizzativa. Un sistema di trasporto accessibile deve formare chi progetta, chi gestisce, chi comunica, chi guida, chi assiste, chi controlla e chi interviene nelle emergenze.

Il tema dei trasporti accessibili riguarda anche l’invecchiamento della popolazione. Non parliamo soltanto di persone con disabilità riconosciuta. Parliamo di anziani, persone con difficoltà temporanee, genitori con passeggini, turisti che non conoscono la lingua, persone neurodivergenti, persone con ansia, persone che hanno bisogno di informazioni chiare e prevedibili. Progettare trasporti accessibili non significa costruire servizi speciali per pochi. Significa rendere più affidabile, leggibile e umano l’intero sistema di mobilità.

La mobilità, infatti, non è un servizio come gli altri. È ciò che permette di raggiungere tutti gli altri diritti. Senza trasporti accessibili, una persona può non riuscire ad andare a scuola, al lavoro, in ospedale, a un colloquio, a un evento culturale, a trovare un amico, a partecipare alla vita pubblica. L’inaccessibilità dei trasporti non blocca solo il movimento. Blocca relazioni, opportunità, salute, autonomia, partecipazione. Per questo ogni barriera nella mobilità produce conseguenze molto più ampie del singolo viaggio mancato.

L’evento di Dublino sarà utile se saprà mettere al centro proprio questa idea: l’accessibilità dei trasporti non può essere affrontata a pezzi. Non basta rendere accessibile un treno se il percorso per arrivarci non lo è. Non basta avere una normativa se non viene applicata. Non basta avere una app se non è progettata con le persone con disabilità. Non basta dichiarare che un servizio è disponibile se poi richiede procedure complicate, tempi rigidi o continue conferme. La persona non vive il sistema in compartimenti separati. Vive un percorso unico. E se quel percorso si interrompe, l’intero diritto alla mobilità si spezza.

L’Europa ha davanti una sfida concreta: trasformare la mobilità accessibile da promessa a esperienza quotidiana. Questo significa investire nelle infrastrutture, ma anche nei dati, nelle tecnologie, nella manutenzione, nella formazione, nella cooperazione tra operatori e nel coinvolgimento diretto delle persone con disabilità. Significa considerare ogni viaggio non dal punto di vista del mezzo, ma dal punto di vista della persona.

Perché un trasporto è davvero accessibile solo quando una persona può partire senza paura di restare bloccata, può cambiare mezzo senza sentirsi abbandonata, può ricevere informazioni comprensibili, può acquistare un biglietto in autonomia, può chiedere assistenza senza essere trattata come un problema e può arrivare a destinazione con la stessa dignità degli altri.

La libertà di movimento è uno dei principi più profondi dell’Europa. Ma resta incompleta se vale pienamente solo per chi si muove, comunica, vede, sente e comprende secondo lo standard dominante. Il viaggio accessibile non è un servizio aggiuntivo. È la misura concreta di una cittadinanza che funziona. E comincia molto prima di salire su un treno: comincia dal modo in cui una società decide se ogni persona ha davvero il diritto di partire.