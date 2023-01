Tempo di saldi: i consigli per acquistare in sicurezza

I saldi sono sempre un’occasione per fare un buon acquisto. In particolare, noi consigliamo di acquistare articoli che effettivamente servono. È il primo consiglio che diamo. Attualmente i saldi sono già iniziati ma, invece di farsi dei selfie, come generalmente si usa fare, è invece importante fare uno scatto al prezzo del prodotto che si è intenzionati ad acquistare. Facendo così, si vede se è in atto un raggiro nel momento in cui i saldi hanno inizio. Inoltre, sapendo che c’è la legge sulle garanzie, è necessario conservare lo scontrino, in quanto serve eventualmente nel caso in cui si sia verificato un eventuale raggiro sul prodotto acquistato. In altre parole, se vi è stato venduto un capo di abbigliamento dicendo che è di cashmere e poi non lo era, è prudente conservare lo scontrino fiscale per poi utilizzare la norma per la salvaguardia dei prodotti che si comprano, per poterlo eventualmente sostituire oppure rescindere il contratto attraverso la restituzione della somma pagata. Questi sono alcuni consigli.

In merito all’andamento dei saldi siamo moderatamente pessimisti in quanto, il potere d’acquisto delle famiglie, è sceso notevolmente per via dell’aumento dell’inflazione e del costo delle bollette dell’energia. Certo è che i saldi, i quali sono pur sempre utili, devono essere fatti con oculatezza. In particolare, dalle nostre previsioni, si riscontra una diminuzione delle famiglie che usufruiranno dei saldi, le quali tradizionalmente erano il 33 – 35% mentre, quest’anno, se ne serviranno il 23 – 25%, con una spesa a nucleo famigliare pari a 170 euro e pro-capite di 68 euro, pari a un giro d’affari totale di un miliardo e mezzo.