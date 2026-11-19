Per quattro anni il Mezzogiorno ha fatto meglio del resto del Paese: tra il 2021 e il 2025 il prodotto interno lordo delle regioni meridionali è salito di circa il 9,5%, contro un più contenuto 6,6% del Centro-Nord. Un risultato che smentisce l’immagine di un Sud condannato all’immobilità e che mostra quanto possa accadere quando gli investimenti arrivano e le amministrazioni riescono a metterli a terra. Il PNRR ha avuto in questo un ruolo decisivo. Eppure, la lettura del Rapporto SVIMEZ 2026 ci obbliga a guardare oltre il dato aggregato. La ricchezza prodotta non ha migliorato in egual misura la vita delle persone. Il potere d’acquisto dei salari è arretrato di quasi dieci punti tra il 2021 e la prima metà del 2026, e circa un occupato su cinque vive in una famiglia esposta al rischio di povertà. Lavorare, insomma, non basta più a mettersi al riparo. E dei circa 643mila nuovi posti di lavoro creati, solo 70mila sono andati a under 35: la crescita non ha parlato ai giovani.

Non sorprende allora che i giovani se ne vadano. In quattro anni il Sud ha visto partire verso il Centro-Nord circa 154mila persone tra i 25 e i 34 anni, con tutto ciò che esse portano con sé: competenze, energie, progetti, figli che non nasceranno qui. Entro il 2040 i meridionali sotto i 15 anni potrebbero diminuire di oltre un quarto. Non è solo un problema demografico: è la progressiva erosione del futuro di intere comunità. A pesare sono anche le diseguaglianze nei diritti quotidiani. Più di sei famiglie meridionali su dieci giudicano eccessivo il costo dell’abitare. Oltre un milione di nuclei vive in povertà energetica. Quasi un quarto delle persone economicamente fragili rinuncia a una visita o a un esame specialistico. Casa, salute, istruzione, servizi essenziali: è qui che si misura la cittadinanza reale, ed è qui che il divario si fa più ingiusto. Il rischio, adesso, è che la spinta si esaurisca. Le previsioni indicano per il 2027 una crescita meridionale attorno allo 0,5%, leggermente sotto quella del Centro-Nord, con la fine della recente convergenza. Per evitarlo servono continuità negli investimenti pubblici, difesa delle politiche europee di coesione e valorizzazione delle competenze amministrative maturate con il Piano.

Ma il Sud non è soltanto un territorio da sostenere: è un territorio ricco di potenzialità. Ha energie giovani che chiedono solo di essere trattenute, un patrimonio culturale e paesaggistico unico, filiere agroalimentari di qualità, un vasto potenziale nelle energie rinnovabili, una posizione strategica nel Mediterraneo. Valorizzarle significa fare un favore all’intero Paese, perché senza un Mezzogiorno che cresce l’Italia non ritrova slancio. In questo scenario l’economia sociale può giocare un ruolo di primo piano. Cooperative, imprese sociali, associazioni e fondazioni di comunità sono già oggi presidio di servizi dove lo Stato e il mercato arretrano: assistenza, inclusione lavorativa, cura, educazione, rigenerazione di beni comuni. Hanno la capacità di creare lavoro stabile e dignitoso, di radicarsi nei luoghi, di tenere insieme sviluppo e coesione. Sono un’infrastruttura sociale preziosa per contrastare lo spopolamento delle aree interne e offrire ai giovani ragioni concrete per restare o tornare.

Per Comuni ed Enti Locali la responsabilità è chiara: trasformare risorse straordinarie in servizi duraturi, costruire alleanze stabili con il Terzo settore e rafforzare i luoghi della comunità. Il messaggio che arriva dal Rapporto è netto: lo sviluppo del Mezzogiorno non riguarda solo il Sud, ma l’intera nazione. La vera sfida è trasformare la ripresa in diritti effettivi, lavoro di qualità e pari opportunità, facendo della coesione territoriale una priorità delle politiche italiane ed europee.