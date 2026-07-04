Storia, memoria e sedimentazione: le tre vie dell’economia francescana

Stefano Zamagni distingue storia e memoria. Leone XIV aggiunge una terza parola decisiva: sedimentazione. È qui che l’economia francescana mostra la sua forza per la modernità.

L’economia francescana è tornata al centro del dibattito culturale. Non come curiosità medievale, ma come una delle matrici più feconde della modernità cristiana. Stefano Zamagni, con grande intuito, discernimento e coraggio, lo ricorda spesso: per comprendere la portata del francescanesimo economico occorre distinguere due categorie ermeneutiche: storia e memoria. Due parametri necessari, ma ora, dopo la recente enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, ne va aggiunto un terzo: sedimentazione. È questa la chiave che permette di capire perché il francescanesimo non appartiene solo al passato, ma continua a generare forme nuove di vita sociale.

La storia mostra ciò che è accaduto; è il piano dei fatti. Qui troviamo il Cantico delle Creature, i Monti di Pietà, la riflessione sulla giustizia dello scambio, la critica dell’accumulazione, la fraternità come principio ordinatore. Sono realtà che hanno inciso nella vita delle città, nelle istituzioni e nella cultura economica dell’Europa. La storia dice: questo è accaduto. È la dimensione oggettiva, documentabile, che impedisce di ridurre il francescanesimo a un mito spirituale.

La memoria, invece, è la dimensione identitaria e custodisce ciò che è vitale. Non è nostalgia, ma discernimento. La memoria conserva ciò che ha generato vita, ciò che ha fondato comunità, ciò che ha permesso di pensare l’economia senza idolatria. Senza memoria, la storia diventa un reperto da museo; con la memoria, la storia diventa una risorsa. È la memoria che permette alla tradizione francescana di restare viva, riconoscibile, capace di orientare il presente.

Perché allora la sedimentazione è decisiva nell’economia francescana.

La parola sedimentazione, nel senso usato da Leone XIV, indica il processo attraverso cui un principio spirituale attraversa i secoli e si deposita nella cultura, nelle istituzioni, nei linguaggi. Non è semplice memoria: è ciò che diventa forma stabile della modernità. Nel caso dell’economia francescana, la sedimentazione è decisiva per almeno tre ragioni.

Anzitutto, perché mostra che il francescanesimo non è un “mondo parallelo”, ma una radice della modernità- Senza sedimentazione, il francescanesimo resterebbe confinato nel Medioevo: un’esperienza luminosa, ma storicamente circoscritta. La sedimentazione, invece, rivela che alcuni principi francescani sono diventati strutture portanti della modernità cristiana. Per esempio, la matrice che la persona sia un essere esistente e relazionale – e non solo “sostanza razionale individuale” isolata (Boezio e Tommaso) -, elaborata dai maestri francescani tra XIII e XIV secolo, non si dissolve: attraversa la Seconda Scolastica, riaffiora in Toniolo, alimenta la tradizione austro‑storica e culmina nella Dottrina Sociale della Chiesa. Quindi, non è un’eredità museale: è un principio che ha plasmato la modernità cristiana, fino a diventare criterio antropologico condiviso.

Inoltre, perché la sedimentazione permette di leggere la storia economica cristiana non come una serie di rotture, ma come una linea evolutiva coerente. Difatti: i Monti di Pietà e dei Monti frumentari del XV secolo nascono da un’intuizione francescana, dove la finanza deve essere un servizio alla comunità, non un meccanismo di estrazione. Questa intuizione, infatti, si sedimenta e riemerge, rielaborata, sviluppando nel percorso storico, la teoria del giusto prezzo, del contratto e del rischio, e riapparendo nella Dottrina Sociale della Chiesa, che parla di “funzione sociale della proprietà” e “destinazione universale dei beni”.

Infine, perché rende possibile una ripresa contemporanea non nostalgica. Se il francescanesimo fosse solo memoria, potremmo custodirlo, ma non riattivarlo. La sedimentazione, invece, dice che quei principi sono già presenti nel nostro tessuto culturale: basta riattivarli. Basta pensare alle imprese cooperative o alle pratiche di welfare comunitario, ma soprattutto: alla finanza civile, dove le moderne forme di microcredito, di finanza etica e di credito di prossimità sono eredi dirette – sedimentate – dei Monti di Pietà. In questa linea è paradigmatica l’esperienza della banca dell’italo-americano Amedeo Peter Giannini, che rappresenta uno dei casi più limpidi di sedimentazione francescana in ambito economico. Giannini non inventa la finanza di prossimità: la riattiva. Riprende- senza nostalgia e senza retorica – l’intuizione dei Monti di Pietà, cioè il credito come gesto di fiducia e di promozione umana, e la traduce in forme moderne, urbane, industriali. La sua banca nasce per includere chi era escluso: piccoli imprenditori, immigrati, famiglie senza garanzie, lavoratori che avevano solo la propria reputazione. È la logica del credito come riconoscimento, non come selezione. In questo senso la Bank of Italy diventa un laboratorio di fraternità economica: un’istituzione che mostra come un principio francescano sedimentato – la centralità della persona e della comunità – possa generare innovazioni capaci di trasformare la storia (per saperne di più: cfr Bazzichi -.Reali – Autieri, Compendio dell’economia francescana, L’Altro editore, Sora (FR) 2026.

In sintesi, la sedimentazione è ciò che permette al francescanesimo di non essere un ricordo, ma una radice. È il processo attraverso cui la fraternità diventa categoria economica, la persona diventa relazione, la finanza diventa servizio. Senza sedimentazione, il francescanesimo sarebbe storia e memoria; con la sedimentazione, diventa futuro. Se la modernità vuole ritrovare il volto dell’umano, deve tornare ai suoi sedimenti più veri: la fraternità come misura dell’economia e dell’esistenza: humus che continua a generare forme nuove di economia civile e comunitaria.