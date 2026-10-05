“Stelle per tutti”: a Pisa l’astronomia apre nuove vie alla partecipazione

Il cielo può diventare un’esperienza condivisa anche attraverso le mani e le parole. Il 12 agosto 2026, in occasione dell’eclissi solare, Pisa ha affiancato alle osservazioni astronomiche attività con materiali tattili rivolte anche alle persone non vedenti e ipovedenti. Il programma del Sistema Museale dell’Università di Pisa documenta la presenza dell’Associazione Cascinesi Astrofili e il coinvolgimento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Pisa, nel percorso di divulgazione inclusiva “Stelle per tutti” dell’Unione Astrofili Italiani. In Italia l’eclissi era parziale; il programma prevedeva inoltre collegamenti con altri luoghi di osservazione, fra cui Minorca, in Spagna, interessata dalla totalità.

Il resoconto pubblicato da FOTO Cult conferma che, durante l’incontro divulgativo nella sala Toniolo dell’Opera della Primaziale Pisana, sono state messe a disposizione postazioni con strumenti e materiali tattili pensati per persone non vedenti e ipovedenti. All’incontro hanno contribuito Massimiliano Razzano e Claudio Casini dell’Università di Pisa. Il fatto interessante è la possibilità di partecipare allo stesso appuntamento culturale attraverso modalità differenti. Un’eclissi è un fenomeno che comprende posizioni, movimenti e relazioni fra corpi celesti: elementi che possono essere spiegati con il linguaggio, rappresentati con modelli e messi in relazione con l’esperienza dell’osservazione. La conoscenza scientifica si costruisce anche collegando ciò che si percepisce a un’interpretazione. In questa prospettiva, il tatto offre una via per esplorare forme e rapporti spaziali, mentre la descrizione accompagna la comprensione del fenomeno. È un’impostazione che ha già una propria elaborazione didattica.

Il corso di astronomia per ciechi e ipovedenti di “Stelle per tutti” presenta infatti argomenti attraverso strumenti tattili specifici, dai materiali più semplici a quelli capaci di rappresentare dinamicamente fenomeni astronomici. L’appuntamento pisano mostra l’interesse di portare questa esperienza dentro una manifestazione pubblica, frequentata da persone con aspettative e conoscenze diverse. Per un museo o un’associazione scientifica, organizzare un’attività simile significa curare insieme materiali, spiegazioni e tempi di esplorazione. Il modello deve poter essere raggiunto e compreso, e chi lo presenta deve lasciare spazio alle domande. Anche la collaborazione con le associazioni delle persone con disabilità acquista un significato pratico: aiuta a preparare l’esperienza a partire dalle modalità con cui i partecipanti acquisiscono informazioni. Da qui può nascere un vantaggio educativo più ampio. Affiancare parole, oggetti e osservazione invita a spiegare meglio ciò che accade e offre più occasioni di confronto fra persone.

Un bambino che sta imparando a orientarsi fra Sole, Terra e Luna e un adulto che approfondisce un fenomeno possono trovare nello stesso laboratorio strumenti differenti per formulare le proprie domande. L’interesse della vicenda sta anche nella collaborazione fra competenze: l’università mette a disposizione conoscenze scientifiche, gli astrofili esperienza divulgativa e le associazioni conoscenza delle esigenze dei partecipanti. È una relazione che altri territori possono studiare per costruire iniziative adatte ai propri luoghi e pubblici. La presenza di materiali tattili documenta una scelta organizzativa precisa; per conoscere l’esperienza individuale rimane prezioso ascoltare chi ha partecipato. È da questo ascolto che possono arrivare suggerimenti per gli appuntamenti successivi, dalla presentazione dei materiali alle informazioni che aiutano a preparare la partecipazione. A Pisa, il passaggio dell’eclissi ha così offerto anche un’occasione per interrogarsi su come condividere la scienza: predisporre più strumenti per comprenderla significa dare a più persone la possibilità di farne parte.