VENERDÌ 29 MARZO 2019, 00:02, IN TERRIS

Sfruttamento e caporalato: le soluzioni ci sono

ONOFRIO ROTA

S

ono ancora molti, in Italia, i migranti che lavorano in agricoltura per poco più di 2 euro l’ora. Schiavi dei campi che contribuiscono a portare le eccellenze del Made in Italy agroalimentare sulle tavole di tutto il mondo. Ad esprimere preoccupazioni, in questi giorni, sono stati anche i volontari del Cuamm, i Medici con l’Africa. Nel loro appello, pubblicato sul British Medical Journal, denunciano la morte di circa 1500 braccianti agricoli negli ultimi 6 anni a causa delle condizioni di lavoro. E a queste cifre, affermano i medici nell’appello, vanno aggiunte le vittime di caporalato. Non è esagerato, allora, il loro richiamo: “Fermate la strage di braccianti”. Il loro è un messaggio importante per chiedere un maggiore coinvolgimento da parte di tutti, anche della comunità scientifica e clinica, che è chiamata ad esprimersi sullo stato di salute dei tanti operai agricoli d’Italia, a cominciare da chi vive in condizioni di assoluto degrado nei quasi 80 ghetti sparsi per il Paese. Qualcuno sarà tentato di minimizzare, di dire che tutto sommato parlare di “strage dei braccianti” è un allarmismo privo di senso. Però purtroppo non lo è. Il fatto è che trattandosi in buona parte di lavoratori migranti a molti piace non vedere, o pensare che “tanto sono abituati a vivere e lavorare in questi modi”. Quante volte lo abbiamo sentito dire?

E' invece fondamentale portare avanti le battaglie di questi lavoratori in nome del modello di società che decidiamo di darci. Tante sono le cose fatte, molte altre le cose da fare. In buona parte le abbiamo ripetute anche nella recente audizione alla Camera dei Deputati, quando siamo stati ricevuti dalle Commissioni riunite Lavoro e Agricoltura, per l’avvio dell’indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura. Le soluzioni al fenomeno ci sono: la piena applicazione della Legge 199 del 2016, una migliore regolamentazione del mercato del lavoro, la revisione delle norme che disciplinano le aziende e le cooperative senza terra. Nessuno può illudersi di avere una bacchetta magica, ma neanche servono miracoli. Certamente aiuterebbe un confronto più costante e proficuo tra la politica, le istituzioni locali e nazionali, e i rappresentanti dei lavoratori, che svolgono ogni giorno un presidio capillare, radicato nel territorio, spesso pericoloso, contro violenze e sfruttamento e a salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In questo senso, la decisione di non includere le parti sociali nel Tavolo interministeriale contro il caporalato non è stata una scelta sensata, così come avventata è stata la decisione di estendere l’uso dei voucher nel comparto agricolo, trasformandoli con il decreto dignità in un potenziale salvacondotto per il lavoro nero, a danno dei diritti su previdenza, accesso alla disoccupazione agricola, maternità, malattia. Esistono poi criticità nel funzionamento della Cabina di Regia, convocata troppo raramente e finora non in grado di svolgere un vero ruolo di coordinamento presso gli enti nazionali e territoriali, come previsto nella Legge 199. Vanno inoltre sostenute, come affermiamo da tempo, le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, perché sono lo strumento essenziale per garantire un corretto incontro tra domanda e offerta di lavoro: eppure anche su questo versante si registrano inaccettabili ritardi, nonostante alcune buone pratiche attivate in diversi territori. Tra gli altri obiettivi da raggiungere: una maggiore valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, la pianificazione di controlli più mirati in base ai territori e alla stagionalità, e il rifinanziamento del protocollo sperimentale “Cura, legalità e uscita dal ghetto”.

In questa battaglia di civiltà, il sindacato c'è. A maggio compirà un anno anche la nostra campagna di sensibilizzazione e denuncia Sos Caporalato, con cui abbiamo messo a disposizione un numero verde gratuito, 800199100, per dare voce a chi non ce l'ha. Tante altre le nostre iniziative sul territorio. Ad esempio, nel foggiano la Fai Cisl ha anche attivato, assieme a Cisl e alcune ong, un camper che si muove tra i luoghi di lavoro per fornire assistenza legale e sanitaria a tanti operai agricoli. Questa è la strada da percorrere. Perché il lavoro sia sempre strumento di inclusione sociale, di realizzazione e accoglienza della persona, di crescita delle nostre comunità.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it