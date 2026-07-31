Intervento

Settimana dell’Allattamento al seno, una scelta che tutta la società deve sostenere

Di Rita Gentile
Immagine creata con ChatGtp

Dal 1° al 7 ottobre il mondo celebra la Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno, una ricorrenza promossa per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’allattamento materno e sul ruolo che istituzioni, professionisti sanitari e comunità possono svolgere nel sostenere le famiglie durante i primi mesi di vita del bambino.

“L’allattamento materno è riconosciuto dalla comunità scientifica come il modo migliore per nutrire il neonato nei primi mesi di vita. In ogni modo, avviare e proseguire questo percorso non dipende esclusivamente dalla volontà della madre: informazione, assistenza sanitaria, sostegno familiare e politiche sociali adeguate sono elementi determinanti per garantire a ogni donna la possibilità di scegliere in modo libero e consapevole.

L’allattamento al seno assume un ruolo importante nella relazione madre-figlio. Il contatto ravvicinato e il tempo dedicato alle poppate rappresentano momenti di conoscenza reciproca e rafforzano il legame affettivo nei primi mesi di vita.

Lo definirei come un investimento di salute pubblica e responsabilità condivisa. Il sistema deve essere presente con informazioni affidabili, una rete di supporto che coinvolga servizi accessibili a figure di riferimento come ostetriche, consulenti dell’allattamento, pediatri, consultori e famiglia e di una comunità per il sostegno necessario alle madri. In questo modo contribuiamo insieme ad un triplice benessere: dei bambini, delle famiglie e della società.

Dottoressa Rita Gentile, Dirigente delle Professioni Sanitarie Ostetriche della ASL Roma 3
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