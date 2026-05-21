Scuola e IA, la sfida dell’inclusione passa da accessibilità e regole

L’intelligenza artificiale è entrata nella scuola prima ancora che la scuola avesse davvero il tempo di capirla. È arrivata nei compiti, nelle ricerche, nelle verifiche, nelle piattaforme digitali, negli strumenti di supporto allo studio, nei programmi che riassumono testi, generano immagini, traducono, leggono, scrivono, organizzano informazioni. Per alcuni è una rivoluzione. Per altri è una minaccia. Per molti insegnanti è ancora un territorio incerto, dove convivono entusiasmo, paura, curiosità e bisogno di regole. Ma per gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento, con bisogni educativi complessi o con fragilità sociali e cognitive, l’intelligenza artificiale può essere qualcosa di ancora più importante: può diventare uno strumento di autonomia, oppure una nuova barriera. Dipende da come verrà progettata, scelta, usata e controllata.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le Linee guida per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, allegate al Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025. Il documento fornisce un quadro di riferimento per un’adozione consapevole e responsabile dell’IA nella scuola, rivolgendosi a dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo e studenti. Non è un dettaglio, perché per la prima volta il sistema scolastico viene invitato a non subire l’intelligenza artificiale come una moda tecnologica, ma a governarla dentro una cornice educativa, etica, organizzativa e normativa. (mim.gov.it)

Il 6 maggio 2026 Superando ha pubblicato un approfondimento dedicato proprio al rapporto tra queste Linee guida, inclusione e studenti con disabilità. Il punto centrale è molto chiaro: l’intelligenza artificiale può sostenere processi educativi più personalizzati, accessibili e flessibili, ma non può essere considerata automaticamente inclusiva. Una tecnologia può aiutare uno studente a leggere un testo, a semplificarlo, a tradurlo, a trasformarlo in audio, a organizzare una mappa concettuale, a superare una difficoltà comunicativa. Ma la stessa tecnologia può anche generare errori, proporre contenuti stereotipati, non rispettare la privacy, non essere compatibile con le tecnologie assistive o sostituire relazioni educative che invece restano indispensabili. (superando.it)

È qui che il tema diventa davvero importante. La scuola italiana ha una lunga tradizione di inclusione, ma questa tradizione oggi viene messa alla prova da strumenti nuovi, rapidi, potenti e spesso opachi. L’intelligenza artificiale non è un normale software didattico. Non si limita a mostrare contenuti già preparati. Interpreta, suggerisce, genera risposte, adatta percorsi, valuta informazioni, interagisce con gli studenti. Se questi sistemi vengono introdotti senza criteri di accessibilità, senza formazione del personale e senza attenzione alle disabilità, possono produrre una nuova forma di esclusione: più sottile, più moderna, ma non meno grave. Una piattaforma che promette personalizzazione ma non funziona con uno screen reader non è inclusiva. Un chatbot che risponde in modo complesso a uno studente con disabilità cognitiva non è inclusivo. Un sistema che richiede interazioni rapide, visive o motorie non accessibili non è inclusivo. Un algoritmo che non considera la diversità dei modi di apprendere non è innovazione educativa, è semplicemente una vecchia barriera vestita da futuro.

C’è poi un rischio culturale: pensare che l’intelligenza artificiale possa risolvere da sola problemi che sono prima di tutto pedagogici, sociali e organizzativi. Uno studente con disabilità non ha bisogno soltanto di uno strumento più intelligente. Ha bisogno di una scuola che sappia ascoltare, osservare, adattare, accompagnare, valutare senza ridurre la persona a una prestazione. L’IA può essere un aiuto straordinario se resta al servizio di questo progetto educativo. Può diventare pericolosa se viene usata per semplificare il lavoro adulto scaricando sulla tecnologia la complessità dell’inclusione. La personalizzazione non può essere delegata a un algoritmo senza responsabilità umana. La valutazione non può ignorare il contesto. L’autonomia non può essere confusa con l’abbandono.

Le Linee guida del Ministero insistono sull’adozione responsabile, sulla protezione dei dati personali, sulla gradualità e sulla necessità di competenze. Sono elementi fondamentali, soprattutto quando si parla di minori e di studenti con disabilità. I dati educativi sono dati delicati. Le informazioni su difficoltà, bisogni, performance, strumenti compensativi, percorsi individualizzati e condizioni personali non possono essere trattate con leggerezza. Ogni scuola dovrà interrogarsi non solo su quale strumento usare, ma su quali dati raccoglie, dove finiscono, chi li controlla, per quali finalità vengono utilizzati e con quali garanzie. L’innovazione, senza protezione, può diventare esposizione. E gli studenti più fragili sono spesso quelli che rischiano di essere più osservati, più profilati e meno tutelati.

Tuttavia, sarebbe un errore raccontare l’intelligenza artificiale solo come un pericolo. Per molti studenti può rappresentare un’opportunità reale. Può aiutare chi fatica a leggere testi lunghi, chi ha bisogno di contenuti in linguaggio più semplice, chi usa la voce per scrivere, chi deve trasformare un’immagine in descrizione, chi necessita di supporti visivi, chi impara meglio attraverso esempi personalizzati, chi ha bisogno di ripetere un concetto molte volte senza vergogna. Può aiutare anche i docenti a preparare materiali più accessibili, a differenziare le attività, a creare versioni alternative dei contenuti, a progettare percorsi più inclusivi. Ma tutto questo accade solo se l’IA viene scelta con cura e inserita in una cultura dell’accessibilità.

Il problema, infatti, non è introdurre o non introdurre l’intelligenza artificiale nella scuola. Il problema è decidere con quali regole, con quali competenze e con quale idea di studente. Se la scuola userà l’IA per premiare chi è già veloce, autonomo, connesso e competente, allora aumenterà le disuguaglianze. Se invece la userà per costruire strumenti più accessibili, materiali più comprensibili, percorsi più personalizzati e ambienti più rispettosi delle differenze, allora potrà diventare una delle innovazioni più importanti per l’inclusione scolastica.

Serve però una condizione essenziale: le persone con disabilità, le famiglie, gli insegnanti di sostegno, gli educatori, gli esperti di accessibilità e gli stessi studenti devono essere coinvolti. Non basta acquistare piattaforme. Non basta fare formazione generica. Non basta dire che uno strumento “usa l’intelligenza artificiale” per considerarlo moderno. Bisogna provarlo con chi usa tecnologie assistive. Bisogna verificarne l’accessibilità. Bisogna controllare il linguaggio. Bisogna capire se produce risposte corrette, se può essere usato in modo autonomo, se rispetta i piani educativi individualizzati, se aiuta davvero o se aggiunge fatica.

La scuola è forse il luogo in cui la tecnologia mostra meglio la sua natura ambigua. Può aprire una porta o chiuderla. Può dare voce o zittire. Può rendere visibile un talento o ridurre tutto a un punteggio. L’intelligenza artificiale non farà eccezione. Per questo il suo ingresso nelle istituzioni scolastiche deve essere accompagnato da una domanda semplice e severa: chi viene aiutato davvero? Se la risposta includerà gli studenti più fragili, allora l’IA potrà diventare uno strumento di giustizia educativa. Se invece la risposta resterà vaga, affidata alle promesse dei fornitori o all’improvvisazione delle singole scuole, rischieremo di creare una nuova distanza tra chi può usare bene la tecnologia e chi ne resta ai margini.

L’inclusione scolastica non si misura dalla presenza di strumenti innovativi, ma dalla capacità di non lasciare indietro nessuno quando quegli strumenti entrano in classe.

L’intelligenza artificiale può essere una grande alleata della scuola italiana. Ma solo a una condizione: che non venga trattata come una scorciatoia. L’inclusione non nasce dall’automazione. Nasce dalla responsabilità. E una tecnologia, anche la più avanzata, diventa davvero intelligente solo quando aiuta una persona a essere più libera, più partecipe e più riconosciuta.