Scuola: come fornire gli strumenti per necessari per l’integrazione

La proposta di riorganizzare le classi in presenza di una crescente pluralità linguistica e culturale non dovrebbe essere accolta con sospetto pregiudiziale. Il problema esiste e riguarda l’efficacia stessa dell’istruzione: come garantire a tutti gli alunni, italiani e stranieri, condizioni che consentano di apprendere secondo tempi, competenze e bisogni differenti?

L’OCSE rileva che in Italia il divario medio in matematica e lettura tra studenti con e senza background migratorio diventa statisticamente non significativo una volta considerato il profilo socioeconomico. Questo rafforza l’idea che la selezione pedagogicamente sensata debba riguardare bisogni e competenze effettive, non l’etichetta di “straniero”.

Occorre allora avere il coraggio di affrontare anche il tema della selezione, liberandolo da significati discriminatori. Selezionare, in termini pedagogici, non deve significare dividere per nazionalità o provenienza, ma valutare le competenze iniziali e organizzare conseguentemente l’insegnamento. Trattare allo stesso modo situazioni profondamente diverse non produce necessariamente uguaglianza e può, al contrario, generare nuove disuguaglianze.

Un bambino appena arrivato in Italia e privo degli strumenti linguistici indispensabili non può essere posto nelle medesime condizioni didattiche di chi padroneggia pienamente la lingua. Non perché possieda minori capacità cognitive, ma perché deve superare una barriera preliminare. La psicologia dell’apprendimento insegna quanto siano importanti comprensione, motivazione, autostima e percezione di competenza. Una difficoltà linguistica protratta può trasformarsi in frustrazione, isolamento e insuccesso.

Servono dunque valutazioni iniziali e percorsi differenziati, gruppi flessibili per livello, laboratori intensivi di italiano L2 e momenti specifici di recupero e consolidamento. Una selezione didattica così concepita deve essere temporanea e dinamica: si entra e si esce dai percorsi sulla base dei progressi raggiunti. Il fine non è separare, ma fornire più rapidamente gli strumenti necessari per partecipare pienamente alla classe comune.

Anche gli studenti già pienamente competenti hanno diritto a un insegnamento efficace. Ignorare forti differenze nei livelli di partenza può mettere in difficoltà il docente, rallentare l’attività della classe e, soprattutto, non aiutare chi necessita di interventi specifici. Inclusione ed efficacia non sono principi contrapposti: una buona organizzazione deve perseguirli insieme.

Ma una simile riforma richiede investimenti. Non si può chiedere alla scuola di gestire una complessità crescente lasciando invariati organici e strumenti. Occorrono docenti specializzati nell’italiano L2, mediatori linguistico-culturali, psicologi, formazione degli insegnanti, classi sostenibili e risorse assegnate in rapporto ai bisogni effettivi dei territori.

Il Ministero ha già avviato interventi di potenziamento dell’italiano e delle competenze di base nelle realtà con una presenza significativa di studenti stranieri, finalizzati esplicitamente all’integrazione e alla riduzione dell’abbandono scolastico. La direzione deve essere quella di trasformare l’emergenza in organizzazione strutturale.

Il punto, dunque, non è scegliere tra integrazione e qualità. È costruire una scuola capace di differenziare per integrare meglio. Nessuna discriminazione per origine, ma neppure l’illusione che bisogni diversi possano ricevere sempre risposte identiche. Valutare le competenze, organizzare gruppi e percorsi adeguati, investire nelle professionalità: questa può essere una politica educativa razionale. Perché tutelare il diritto di ciascuno ad apprendere significa, in definitiva, elevare la qualità dell’istruzione per tutti.