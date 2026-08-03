Sanità e intelligenza artificiale: curare meglio senza creare nuovi esclusi

Il Friuli Venezia Giulia ha ospitato il Laboratorio Sanità 20/30 AI, un appuntamento dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale sui sistemi sanitari. L’evento, promosso da Regione Friuli Venezia Giulia, Agenas e Laboratorio Sanità 20/30, ha messo al centro temi molto concreti: prevenzione, diagnosi, percorsi clinici e organizzativi, accesso ai servizi sanitari e sociali, governance delle aziende sanitarie, sostenibilità, radiologia, robotica e riabilitazione. È un elenco tecnico, ma dietro ogni parola c’è una questione profondamente umana: come usare l’innovazione per curare meglio, senza lasciare indietro proprio le persone più fragili.

L’intelligenza artificiale in sanità non è più soltanto una promessa futuristica. Entra già nelle immagini diagnostiche, nell’analisi dei dati, nei sistemi di supporto alle decisioni cliniche, nella gestione dei percorsi, nella telemedicina, nelle terapie digitali, nella robotica e nella riabilitazione. Può aiutare a individuare prima alcuni rischi, a leggere grandi quantità di informazioni, a orientare meglio le risorse, a ridurre tempi di attesa, a personalizzare alcune cure. Ma più una tecnologia entra in un settore delicato come la salute, più deve essere accompagnata da attenzione, responsabilità e controllo.

Per le persone con disabilità, per gli anziani, per i pazienti cronici, per chi vive in territori periferici o con minore accesso ai servizi, l’AI può rappresentare una grande opportunità. Pensiamo a sistemi capaci di monitorare parametri a distanza, a percorsi di riabilitazione più personalizzati, a strumenti che aiutano il medico di medicina generale nella presa in carico dei pazienti fragili, a piattaforme che collegano meglio ospedale, territorio e servizi sociali. In questi casi la tecnologia non sostituisce la cura, ma può renderla più continua, più tempestiva, più vicina.

Il rischio, però, è reale. Se i sistemi digitali sono difficili da usare, se le piattaforme non sono accessibili, se i dati sono incompleti o rappresentano male alcune fasce di popolazione, se l’algoritmo diventa una scatola nera difficile da spiegare, l’innovazione può produrre nuove disuguaglianze. Una persona che non riesce a usare un portale sanitario, che non ha strumenti digitali adeguati, che ha una disabilità sensoriale o cognitiva, che vive sola o non ha competenze tecnologiche, non deve essere penalizzata da un sistema che si dichiara più moderno. La sanità digitale deve semplificare, non selezionare.

C’è un punto che andrebbe ripetuto spesso: in sanità l’efficienza non basta. Ridurre tempi, costi e procedure è importante, ma non può diventare l’unico criterio. Un sistema sanitario serve persone, non solo flussi. L’intelligenza artificiale può aiutare a organizzare meglio le risorse, ma deve restare dentro una visione etica, clinica e sociale. Il paziente non è un dato. La disabilità non è un’anomalia statistica. La fragilità non è un problema da nascondere in un modello matematico. Sono condizioni reali, complesse, spesso intrecciate con povertà, solitudine, distanza dai servizi, carichi familiari e bisogni non standard.

Per questo la qualità dei dati è decisiva. Un algoritmo addestrato su dati parziali può funzionare peggio proprio con le persone che avrebbero più bisogno di attenzione. Se nei database mancano informazioni sulle disabilità, sulle condizioni sociali, sulle difficoltà di accesso, sui contesti territoriali, il rischio è costruire strumenti apparentemente intelligenti ma poco sensibili alla realtà. La governance dei dati sanitari non è un tema burocratico: è una condizione per evitare discriminazioni, errori e decisioni ingiuste.

La riabilitazione è uno degli ambiti in cui l’AI può mostrare risultati interessanti. Sensori, robotica, analisi del movimento, programmi adattivi e strumenti di monitoraggio possono aiutare a costruire percorsi più personalizzati e a seguire il paziente anche fuori dall’ospedale. Ma anche qui serve equilibrio. La tecnologia deve sostenere il lavoro dei professionisti, non ridurre la relazione terapeutica a una sequenza di misurazioni. Per molte persone, soprattutto dopo un trauma, una malattia o un peggioramento funzionale, la riabilitazione è anche fiducia, motivazione, ascolto, capacità di adattare il percorso a giornate diverse. Nessun algoritmo dovrebbe cancellare questa dimensione.

Un altro tema centrale è l’accesso ai servizi sanitari e sociali. La vera innovazione non si misura solo nell’ospedale più avanzato, ma nella capacità di collegare meglio territorio, medici, specialisti, assistenza domiciliare, servizi sociali e famiglie. Chi vive una condizione di disabilità sa bene quanto possa essere faticoso coordinare visite, documenti, piani terapeutici, ausili, autorizzazioni, trasporti, comunicazioni tra uffici diversi. Se l’AI e il digitale aiutano a ridurre questa frammentazione, allora possono diventare strumenti di dignità quotidiana.

Naturalmente serve formazione. Medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici, dirigenti sanitari, operatori sociali e amministratori devono conoscere opportunità e limiti dell’intelligenza artificiale. Non per diventare tutti ingegneri, ma per usare questi strumenti in modo consapevole, capire quando fidarsi, quando verificare, quando chiedere spiegazioni e quando fermarsi. Anche i cittadini devono essere accompagnati, perché una sanità che diventa più digitale senza alfabetizzazione rischia di creare ansia e distanza.

Il Laboratorio Sanità 20/30 AI ha il merito di portare questi temi dentro un confronto pubblico tra istituzioni, professionisti, aziende e mondo sanitario. Ora la sfida è trasformare il dibattito in scelte operative. Servono piattaforme accessibili, valutazioni indipendenti, trasparenza sugli algoritmi, attenzione alla privacy, coinvolgimento dei pazienti, misurazione degli impatti reali e una domanda costante: questa tecnologia migliora davvero la vita delle persone più fragili?

L’intelligenza artificiale può cambiare la sanità, ma non deve farci dimenticare che la cura resta una relazione. Può aiutare a vedere prima, decidere meglio, organizzare con più precisione. Ma il suo valore dipenderà dalla capacità di restare al servizio delle persone, soprattutto di quelle che hanno meno voce, meno strumenti o più ostacoli. Una sanità davvero innovativa non è quella che usa più algoritmi. È quella che riesce a essere più giusta, più accessibile e più vicina a chi ha bisogno.